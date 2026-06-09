Audiência Pública: Porto Velho avança em projeto de revitalização e modernização de parques urbanos

Por Letícia Regis

Publicada em 09/06/2026 às 10h46

A Prefeitura de Porto Velho realizou, na última semana, uma audiência pública para apresentar à população o projeto de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, voltado à prestação dos serviços de apoio à visitação, operação, manutenção e conservação do Parque da Cidade, Parque Jardim das Mangueiras (Skate Park) e Parque das Águas.

A proposta também prevê a execução de obras e serviços de engenharia destinados à melhoria da infraestrutura desses importantes espaços públicos, que desempenham papel fundamental na promoção do lazer, do esporte e do turismo da capital.

Durante o encontro, foram apresentados os estudos técnicos do projeto, diretrizes e benefícios esperados com a implantação da parceria. A audiência também permitiu que a sociedade acompanhasse as propostas previstas e participasse ativamente das discussões sobre o futuro desses importantes equipamentos públicos.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a adoção do modelo de PPP busca ampliar a capacidade de investimento e garantir uma gestão mais eficiente dos parques municipais.

“Esse é um modelo que assegura melhores condições de conservação, manutenção, segurança e acessibilidade aos frequentadores. Com isso, podemos proporcionar espaços cada vez mais modernos, atrativos e preparados para receber a todos”.

Além de valorizar áreas destinadas ao convívio social, o projeto pretende fortalecer o papel dos parques como ambientes de integração comunitária, incentivo à prática de atividades físicas e promoção do bem-estar da população, contribuindo, assim, para o desenvolvimento urbano.

De acordo com o secretário executivo de Política Intersetorial, Maxwel Andrade, a empresa responsável pelos investimentos contribuirá para a transformação dos parques, uma vez que o projeto busca adotar modelos inspirados no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

“Além do impacto social proporcionado por esses equipamentos públicos, o projeto visa transformar a realidade desses parques. A empresa vencedora da licitação deverá realizar um investimento de pelo menos R$ 200 milhões nos próximos dez anos, o que representará um importante vetor de desenvolvimento e geração de empregos”.

Com a apresentação, a Prefeitura dá mais um passo no planejamento de ações voltadas à modernização da infraestrutura urbana, buscando atender às necessidades da população e contribuir para o crescimento de Porto Velho.