Arraiá Jipa 2026 promete dois dias de cultura, tradição e solidariedade em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa / Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 11h17

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural (FCJP), realiza nos dias 13 e 14 de junho o Arraiá Jipa 2026, uma iniciativa que passa a integrar o calendário cultural do município, reunindo cultura, entretenimento e solidariedade em um único evento. Com entrada gratuita, a programação contará com música, apresentações culturais, gastronomia típica e ações solidárias, promovendo a integração da comunidade e valorizando as tradições juninas.

Com o tema “Cultura, Solidariedade e Tradição em uma só festa”, o evento será realizado no Beira Rio Cultural e contará com a participação de entidades sociais, artistas locais, atrações regionais e show nacional. Além de proporcionar lazer para toda a família, o Arraiá Jipa terá caráter solidário, fortalecendo instituições do município por meio da participação em barracas e atividades durante a festa.

A programação terá início no sábado, 13 de junho, a partir das 17h30, com a transmissão do jogo da Seleção Brasileira. Em seguida, o público poderá acompanhar apresentações culturais, o show da banda Malas do Forró e o show nacional da cantora Ju Marques.

No domingo, 14 de junho, a festa continua com apresentações culturais e musicais, incluindo os shows de Malukim do Forró e da cantora regional Marla Sousa. Durante a programação também será realizada a entrega do Selo Solidário às entidades participantes.

A área gastronômica contará com barracas organizadas por entidades sociais do município, oferecendo ao público uma variedade de comidas típicas das festas juninas, como vatapá, canjica, arroz doce, curau, bolos e outras delícias tradicionais.

De acordo com a Fundação Cultural, o Arraiá Jipa foi criado com o objetivo de ampliar o acesso da população à cultura e ao entretenimento, fortalecer as manifestações culturais regionais, incentivar ações solidárias, valorizar os artistas locais e estimular a economia criativa do município.

A expectativa é reunir centenas de famílias durante os dois dias de programação, consolidando o evento como uma nova tradição cultural de Ji-Paraná e proporcionando momentos de lazer, cultura e solidariedade para a população.