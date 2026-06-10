ARDPV acompanha coleta domiciliar em diferentes regiões da cidade 

Por Gabriele Moura

Publicada em 10/06/2026 às 11h22

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV), por meio da Diretoria Técnica Operacional, iniciou, nesta primeira semana de junho, um novo cronograma de fiscalização da coleta domiciliar em diversos bairros da capital.

A ação tem como objetivo acompanhar de perto a execução do serviço, verificar o cumprimento das rotas, identificar possíveis falhas operacionais e garantir que a população receba um serviço adequado, contínuo e eficiente.

As fiscalizações serão realizadas ao longo da semana, contemplando diferentes regiões da cidade. Na segunda-feira, a equipe iniciou os trabalhos em áreas como feiras livres, avenidas e região central. Na terça-feira, a fiscalização passou pelos bairros Industrial, Costa e Silva, Nacional, Guaporé, Bairro Novo, Castanheira, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves II, Escola de Polícia e Pantanal.

Na quarta-feira, a equipe seguirá para os bairros Tucumanzal, Cidade Nova, Floresta, Eldorado, Monte Sinai, BR-364, Eletronorte, Socialista e São Francisco. Já na quinta-feira, serão fiscalizados os bairros Nacional, Guaporé, Bairro Novo, Castanheira, Jamary, Mariana, Ulisses Guimarães, Parque Amazonas, São Cristóvão e Orgulho do Madeira.

Encerrando a programação semanal, na sexta-feira, a fiscalização contemplará novamente bairros como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves I, Escola de Polícia, Pantanal, Planalto II, Tucumanzal, Cidade Nova, Floresta, Eldorado e Eletronorte.

O presidente da ARDPV, Oscar Dias Netto, ressaltou que a fiscalização reforça o compromisso da Agência com a população.

“A ARDPV tem o dever de acompanhar de perto os serviços públicos delegados. Quando a Agência vai aos bairros, fiscaliza as rotas e verifica a realidade do serviço, ela cumpre seu papel de cobrar qualidade, transparência e respeito ao cidadão”.

De acordo com o diretor técnico operacional da ARDPV, Alex Teixeira, o trabalho em campo é essencial para aproximar a Agência da realidade vivida pela população.

“Nossa equipe está diariamente nas ruas para verificar se o serviço está sendo executado corretamente, ouvir as demandas e identificar os pontos que precisam de melhoria. Esse acompanhamento é fundamental para garantir mais qualidade na prestação dos serviços públicos delegados”.

A ARDPV reforça que a fiscalização da coleta domiciliar faz parte de seu papel institucional de acompanhar, regular e cobrar a adequada execução dos serviços públicos delegados no município.

Além de verificar a regularidade das rotas, a atuação da Agência contribui para dar mais transparência ao serviço prestado, fortalecer o controle público e garantir que eventuais problemas sejam identificados e encaminhados para as providências necessárias.

Com o cronograma semanal, a Diretoria Técnica Operacional busca ampliar a presença da ARDPV nos bairros, acompanhando de forma técnica e contínua a prestação dos serviços que impactam diretamente a rotina da população.