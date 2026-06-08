Após Irã, Israel também interrompe ataques a pedido de Trump, diz agência

Por g1

Publicada em 08/06/2026 às 10h04

Israel suspendeu nesta segunda-feira (8) os ataques ao Irã a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo a agência de notícias Reuters e a rede de TV israelense Canal 12, citando fontes do alto escalão do governo de Benjamin Netanyahu. A pausa ocorre horas depois de o Irã dizer que também ia interromper os ataques.

No domingo (7) e na madrugada de segunda, os dois países voltaram a trocar bombardeios, interrompendo o cessar-fogo em vigor desde abril e lançando a guerra no Oriente Médio a uma escalada sem precedentes.

Citando as fontes do governo, a agência de notícias Reuters afirmou que Israel decidiu interromper os ataques após o premiê israelense falar ao telefone com Trump — na semana passada, os dois se desentenderam após o norte-americano exigir que Netanyahu parasse os ataques ao Líbano. O pedido dos EUA foi ignorado por Israel.

Parte de um míssil sobressai do solo, após ataques vindos do Irã, na região central da Cisjordânia, em 8 de junho de 2026. — Foto: REUTERS/Naama Stern

Nesta segunda, Trump havia exigido que tanto o Irã quanto Israel parassem o "tiroteio". "Israel e o Irã devem parar imediatamente o 'tiroteio'", escreveu o presidente norte-americano em sua rede social Truth Social.

A suspensão dos ataques israelenses, no entanto, valerá apenas para bombardeios ao Irã, e a ofensiva no Líbano seguirá, disse ainda a fonte ouvida pelo Canal 12. A reportagem da rede de TV também afirmou que os ataques israelenses no sul do Líbano continuarão com força total nos próximos dias e que haverá bombardeios também à capital Beirute caso o grupo terrorista Hezbollah siga atacando o norte de Israel.

A ofensiva israrlenese no Líbano motivou o Irã ao ataque lançado a Israel no domingo, revidado por forças israelenses com bombardeios ao território iraniano.

O governo de Israel ainda não havia confirmado oficialmente a versão de que interromperá os ataques ao Irã.