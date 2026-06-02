Após auditoria, Ipam fortalece a gestão e amplia transparência aos beneficiários

Por João Paulo

Publicada em 02/06/2026 às 16h34

Fundamental para milhares de servidores públicos municipais que dependem da assistência oferecida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam), a autarquia desempenha papel essencial não apenas na gestão previdenciária, mas também no atendimento à saúde e ao bem-estar de seus beneficiários.

Desde o início da atual gestão, o fortalecimento institucional do Ipam foi estabelecido como prioridade. Nesse contexto, foi realizada uma auditoria abrangente com o objetivo de diagnosticar a situação administrativa e financeira do instituto, permitindo a adoção de medidas estratégicas voltadas ao aperfeiçoamento de seus processos e à melhoria da prestação de serviços.

O trabalho técnico identificou inconsistências em procedimentos administrativos e financeiros, incluindo situações que demandaram revisão de controles internos e aprimoramento dos mecanismos de fiscalização e gestão. Os resultados reforçaram a necessidade de modernização e reestruturação administrativa da autarquia.

Com base nas informações levantadas, foi implementado um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da governança, da transparência e da eficiência operacional. Como resultado desse processo, o Ipam conquistou a certificação Nível II do Programa Pró-Gestão RPPS, uma das mais relevantes certificações do segmento previdenciário público, reconhecendo o compromisso da instituição com as boas práticas de gestão.

A certificação volta a ser obtida após 12 anos, demonstrando os avanços alcançados pela autarquia na adoção de padrões de excelência, governança e controle institucional.

Para a presidente do Ipam, Claudineia Bortolete, o processo de auditoria foi fundamental para fortalecer a gestão e garantir mais segurança e transparência aos beneficiários: “A auditoria permitiu identificar oportunidades de melhoria e implementar medidas importantes para o aperfeiçoamento dos nossos processos internos. O resultado desse trabalho é uma gestão mais eficiente, transparente e comprometida com os servidores municipais, que são a razão da existência do Ipam. A conquista da certificação Pró-Gestão demonstra que estamos avançando na construção de uma instituição cada vez mais sólida e preparada para atender nossos beneficiários com qualidade”.

“O diagnóstico realizado permitiu identificar desafios históricos e estabelecer um plano de ação consistente para promover as melhorias necessárias. Os resultados já podem ser observados na qualidade da gestão e no fortalecimento da credibilidade do instituto junto aos servidores”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O processo de auditoria também evidenciou a importância da atualização cadastral dos beneficiários. Dessa forma, o Ipam orienta todos os servidores a verificarem regularmente seus dados cadastrais, acompanharem solicitações em andamento e conferirem eventuais descontos vinculados aos seus benefícios.

O Ipam está localizado na Avenida Carlos Gomes, nº 1.645, bairro São Cristóvão. O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h para assuntos administrativos e previdenciários, e das 7h às 17h30 para serviços de assistência médica.

Essa versão preserva o conteúdo principal, mas adota um tom mais técnico, institucional e menos acusatório, priorizando a comunicação pública e administrativa.

Foto: Arquivo