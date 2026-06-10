Alex Redano solicita substituição de bueiro na RO-408 para garantir segurança e melhorar tráfego na região

Por Mateus Andrade

Publicada em 10/06/2026 às 08h40

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Preocupado com a segurança dos motoristas e com as condições de trafegabilidade da RO-408, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a substituição de um bueiro de madeira localizado no Km 17, entre a Linha C-10 e a Linha C-6.



A proposta prevê a troca da estrutura atual por um bueiro tubular metálico ou por manilhas de concreto, materiais mais resistentes e duráveis, capazes de garantir maior segurança e eficiência na drenagem da via.



Segundo o parlamentar, o bueiro existente encontra-se desgastado pela ação do tempo e pelas condições climáticas da região, situação que pode comprometer a passagem de veículos e até provocar interrupções no tráfego.



“A melhoria dessa estrutura é fundamental para assegurar o tráfego seguro de moradores, produtores rurais, estudantes e transportadores que dependem diariamente da rodovia”, destacou Alex Redano.



O deputado ressaltou ainda que a substituição contribuirá para a conservação da estrada, facilitará o escoamento da produção agrícola e garantirá melhores condições de mobilidade para as comunidades da região.



A indicação foi apresentada após solicitação da vereadora Jucieli de Carli, que levou a demanda ao conhecimento do parlamentar. Redano reforçou a importância da parceria entre os representantes municipais e estaduais para atender as necessidades da população e promover melhorias na infraestrutura das estradas rondonienses.



A expectativa é que o pedido seja analisado pelo Governo do Estado e pelo DER, possibilitando a execução da obra e proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os usuários da RO-408.



Foto: Thyago Lorentz