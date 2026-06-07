Alan Queiroz destina R$ 358 mil para compra de trator em Rio Pardo, distrito de Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/06/2026 às 09h40

A agricultura familiar no distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, será contemplada com reforço na estrutura de trabalho a partir da aquisição de um trator destinado à Associação Asaper. O investimento informado pelo deputado estadual Alan Queiroz é de R$ 358 mil.

De acordo com o parlamentar, o maquinário será utilizado para atender produtores rurais da localidade, ampliando as condições de apoio às atividades desenvolvidas no campo. A medida foi apresentada como forma de fortalecer o setor produtivo rural e contribuir com a estrutura disponível à associação.

A destinação do recurso atende a uma solicitação do vereador Dr. Júnior Queiroz, citado pelo deputado como parceiro na defesa das demandas da população da região de Rio Pardo.

Alan Queiroz afirmou ainda que a iniciativa integra ações voltadas ao apoio aos trabalhadores rurais, à agricultura familiar e ao desenvolvimento do distrito de Rio Pardo e de Rondônia.