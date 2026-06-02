Ação integrada de poda noturna melhora segurança e iluminação nas principais vias da capital

Por Sema

Publicada em 02/06/2026 às 11h46

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA), realizou nos dias 17 e 28 de maio uma ação integrada de poda e arborização noturna nas avenidas Calama, Pinheiro Machado, 7 de Setembro e Rio Madeira.

Cinco órgãos municipais participaram da operação. Equipes da Sema executaram as podas preventivas. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) recolheu os resíduos e os encaminhou para compostagem. A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) atuou na sinalização e no controle do tráfego. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) apoiou o recolhimento e a destinação dos resíduos das podas. Já a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) ficou responsável pela verificação, manutenção e suporte à iluminação pública da região.

O principal objetivo da intervenção foi melhorar a segurança, a iluminação e a visibilidade no trânsito, especialmente em cruzamentos de grande circulação na capital. Galhos que cobriam postes de luz e obstruíam a visão de motoristas e pedestres foram removidos, proporcionando mais clareza e organização aos locais atendidos.

O secretário da Sema, Arthur Borin, explicou que a escolha do período noturno considerou o intenso fluxo de veículos durante o dia.

"Realizamos as podas nesse período para minimizar os impactos no trânsito e garantir a segurança dos trabalhadores e da população. Os locais onde realizamos as podas são corredores de grande movimento, e manter a arborização controlada evita quedas de galhos, melhora a iluminação e contribui diretamente para a segurança no trânsito. A manutenção da arborização urbana é essencial para assegurar a boa visibilidade nas vias e o funcionamento da iluminação pública".

O prefeito Léo Moraes destacou que a atuação integrada das secretarias tem permitido avanços importantes na manutenção urbana e na segurança da população.

"Estamos trabalhando de forma planejada e integrada para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem circula pela cidade. Essas ações de poda preventiva melhoram a iluminação pública, aumentam a visibilidade nas vias e contribuem diretamente para um trânsito mais seguro para motoristas e pedestres", ressaltou o prefeito.

A Sema reforça seu compromisso com a manutenção urbana e a qualidade de vida da população. A integração com as demais secretarias municipais tem sido fundamental para que ações como essa sejam realizadas de forma eficiente, planejada e com o mínimo de transtorno aos moradores.