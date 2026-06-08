Ação estratégica garante reposição de estoques e fortalece assistência hospitalar em Rondônia

Por Lara Lívia

Publicada em 08/06/2026 às 08h42

Com o objetivo de garantir assistência adequada e fortalecer o abastecimento de medicamentos e insumos hospitalares, o governo de Rondônia realiza de 3 a 9 de junho uma força-tarefa de distribuição desses materiais nas unidades da rede estadual. A iniciativa busca assegurar qualidade e continuidade nos serviços de saúde oferecidos à população.

Nesta primeira etapa, foram entregues aproximadamente 362.458 insumos hospitalares, incluindo luvas, esparadrapos impermeáveis, máscaras descartáveis, fraldas, eletrodos, sondas, entre outros itens essenciais. Uma nova remessa está prevista para os próximos dias, garantindo o reforço dos estoques. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM).

O governador Marcos Rocha destacou a importância da medida como estratégia de gestão. “Estamos tomando todas as providências necessárias para assegurar a qualidade dos serviços prestados. Nosso compromisso é com os pacientes da rede pública e com os profissionais de saúde”, afirmou.

INVESTIMENTO EM SAÚDE

A CGPM consolidou a entrada de duas grandes remessas de insumos hospitalares, destinado às unidades estaduais. Ainda neste mês, novas entregas serão realizadas para reforçar os estoques.

Mais duas grandes remessas estão prevista para serem entregues nos próximos dias

Paralelamente, a Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica (CGAF) mantém a distribuição contínua de medicamentos. Entre janeiro e junho deste ano, foram entregues cerca de 4.364.772 (quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois) medicamentos às unidades hospitalares do estado.

O secretário de Saúde, Edilton Oliveira, ressaltou que a iniciativa reflete o compromisso da gestão com a população. “Sabemos da importância de uma estrutura adequada para garantir a atuação dos profissionais. Estamos empenhados em fortalecer cada vez mais os serviços de saúde”, frisou.