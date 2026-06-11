Aberta as Inscrições para o Campeonato de Base de Futsal 2026

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 08h40

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Ampib), abriu as inscrições para o Campeonato de Base de Futsal 2026. A competição tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento das categorias de base no município.

O campeonato será disputado nas categorias Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, reunindo atletas e equipes de diferentes faixas etárias em uma programação voltada ao fortalecimento do esporte entre crianças e adolescentes.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 e 26 de junho, ou até o preenchimento das vagas disponíveis. O regulamento e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Pimenta Bueno.

O início da competição está previsto para o dia 12 de julho, com partidas realizadas aos domingos. A expectativa é reunir jovens atletas em uma competição que estimule a integração, o espírito esportivo e a formação de novos talentos para o futsal local.

Além da prática esportiva, o campeonato contribui para a formação social dos participantes, incentivando valores como disciplina, respeito, comprometimento e trabalho em equipe.

A Prefeitura de Pimenta Bueno e a Ampib convidam atletas, equipes, treinadores e familiares a participarem e acompanharem mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento do esporte de base no município.

Inscrições: de 15 a 26 de junho (ou até o preenchimento das vagas)

Início da competição: 12 de julho

Categorias: Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17

Regulamento:https://pimentabueno.ro.gov.br/.../FICHA-DE-INSCRICAO