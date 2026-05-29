Semagri entrega Selos Artesanais de origem animal e vegetal a produtores

Por Natalino FS

Publicada em 29/05/2026 às 08h53

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri) realizou, na tarde desta quinta-feira (28), a entrega dos certificados dos Selos Artesanais de Inspeção Animal e Vegetal a produtores rurais de Ji-Paraná. A solenidade aconteceu no estande da Prefeitura durante a Rondônia Rural Show.

A certificação é destinada a produtores que atuam na produção e comercialização de alimentos artesanais e atesta que os produtos seguem normas sanitárias e padrões de qualidade, garantindo mais segurança ao consumidor

De acordo com a Semagri, os selos têm como objetivo valorizar os produtos artesanais no mercado, ampliar a confiança do consumidor quanto à qualidade e procedência dos alimentos, além de incentivar a formalização da agroindústria familiar. A iniciativa também contribui para o fortalecimento da agricultura familiar no município, agregando valor aos produtos e ampliando oportunidades comerciais em feiras, mercados, eventos agropecuários e programas institucionais

Durante a cerimônia, o prefeito Affonso Cândido destacou a importância da certificação para o fortalecimento do setor produtivo de Ji-Paraná. “Quero parabenizar a Semagri pelo trabalho desenvolvido junto aos nossos produtores. Que sirva de exemplo para outras secretarias. Os selos vão assegurar controle de qualidade em todas as etapas da produção, desde a matéria-prima até a comercialização. A certificação vai beneficiar tanto o produtor, que passa a atuar de forma regular, quanto o consumidor, que adquire um alimento fiscalizado”, afirmou

Os produtores certificados pela Semagri estão distribuídos em diferentes categorias, com destaque para unidades de beneficiamento de carne e produtos cárneos, ovos, leite e derivados, mel e granjas avícolas

Receberam o Selo Artesanal Vegetal os produtores José de Souza Barbosa, da SP Pães e Biscoitos; Maria Neuza Alexandre de Lima, da Temperos Sabor Divino; Pamela Foschiani Fernandes da Silva, da Estância Nova Olinda; e Selma Maria da Silva, da Alimentos Vitória.

Já os contemplados com o Selo Artesanal Animal foram David Gomes de Almeida, da Cantinho do Queijo; Amanda da Silva Faria, da Queijo Dona Amanda; Francisca Rodrigues de Oliveira, do Sítio Santa Rita; e Gilciani Almeida Fonseca, da Agroindústria Nova Vida.

Na oportunidade, a Semagri também recebeu da Emater Rondônia um veículo Volkswagen Up, que será utilizado nos trabalhos de apoio e assistência aos produtores rurais de Ji-Paraná.



Fotos: Bruno Perazzoli