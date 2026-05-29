Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Rondônia quer Daniel Vorcaro?

Por Professor Nazareno

Publicada em 29/05/2026 às 08h00

Daniel Vorcaro é um banqueiro já falido. Quase ninguém o conhecia antes da derrocada do Banco Master. Jovem, esbelto, inteligente e muito bem relacionado em Brasília e também em outras grandes capitais do país, o “empresário” virou, de uma hora para outra, uma pessoa extremamente tóxica bem pior do que nitroglicerina, dinamite ou até mesmo o Urânio-235. Seus negócios nebulosos à frente do seu banco colocaram-no no centro de um furacão político. Quem se encosta nele corre o risco de ser banido para sempre da vida pública. Foi exatamente o que aconteceu com Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio já era dado como o futuro mandatário do país devido aos seus altos números nas pesquisas eleitorais. Ciro Nogueira, outro bolsonarista raiz, também sucumbiu, após se aliar ao banqueiro e receber dele altas mesadas em propina.

Antes aclamado como herói e amigo de todos, principalmente dos integrantes da extrema-direita reacionária, o bajulado banqueiro virou hoje “persona non grata” em todo o território nacional. Por isso deveria vir para Rondônia, enquanto “dava um tempo” na sua pouco ilibada reputação. Aqui poderia fundar um banco público junto com a classe política local. Seria o ROBAN, Rondônia Banco, para alavancar o progresso e o desenvolvimento não só da suja e imunda capital Porto Velho, mas de toda a região. Na pior dentre as capitais do Brasil para se viver, Vorcaro poderia recomeçar a sua vida longe dos golpes e da corrupção, uma vez que em Rondônia a classe política é séria e totalmente comprometida com as aspirações populares. “Aqui não há políticos ladrões como no resto do país”. Deve ser por isso que o Estado é o mais bolsonarista de todos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por exemplo, é um oásis de honestidade e de lisura com o dinheiro público. A Câmara de Vereadores de Porto Velho também goza de muito prestígio e de popularidade e deveria ser indicada para ganhar um prêmio Nobel qualquer devido aos seus relevantes trabalhos prestados em prol da cidade e de seus moradores. Com Daniel Vorcaro em Rondônia a coisa mudaria de figura. Porto Velho não teria mais fumaça no verão nem alagações no inverno. Tenho certeza de que ele contribuiria para fazer uma excelente rede de esgotos e de saneamento básico. Ninguém daqui iria mais beber água de bosta. Um cidadão nascido e criado na cidade de pior IDH do país veria, pela primeira vez na vida, o que é esgoto e o que é mobilidade. Acho até que teríamos um porto rampeado no rio Madeira e também um “Built to Suit”.

É claro que vivendo aqui, Daniel Vorcaro, junto com os probos e competentes políticos rondonienses, ajudaria a acabar com o pedágio Free Flow da mortífera BR-364. E não é tão difícil assim para o renomado ex-banqueiro vir para Rondônia fixar residência. Aqui vários políticos de fora já concorreram na política e foram eleitos. Rondônia praticamente numa teve um governador nascido em terras karipunas. Dizem que somente um deles nasceu aqui. A sebosa e fedorenta capital jamais teve um prefeito nascido nas barrancas do Madeira. E para Rondônia “adotar” um candidato forâneo basta o pastor pedir para votarem nele. Claro que morando na “Capital da Insalubridade”, na “Latrina do Brasil”, o sinistro banqueiro deveria dizer para todo mundo e também acreditar que é um “rondoniense de coração”. Com tanta vergonha, os urubus do Cai n’Água iriam embora daqui. Rondônia é 70 por cento da extrema-direita. Vorcaro se sentiria em casa!

*Foi Professor em Porto Velho.

LEIA o http://blogdotionaza.blogspot.com/