Por Adaides Batista dos Santos – DADÁ

Publicada em 29/05/2026 às 09h00

O título “Identidade da cidade de Porto Velho: não se ama o que não se conhece” sintetiza um dos principais desafios enfrentados pela cidade de Porto Velho: a necessidade de fortalecimento da memória coletiva e do sentimento de pertencimento da população em relação à própria história. Sob uma perspectiva antropológica, cultural e histórica, a expressão revela que o vínculo afetivo entre as pessoas e o território onde vivem depende diretamente do reconhecimento de suas origens, símbolos, personagens históricos, tradições e experiências sociais compartilhadas.

o ponto de vista antropológico, identidade é um processo de construção social permanente. Nenhuma cidade nasce com uma identidade pronta; ela é formada ao longo do tempo por meio das relações humanas, das migrações, das manifestações culturais, da memória coletiva e das vivências cotidianas da população. Porto Velho, por exemplo, possui uma formação profundamente marcada pela diversidade cultural. Sua origem está ligada à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, aos ciclos econômicos da borracha, às populações indígenas, aos trabalhadores nordestinos, caribenhos e de diversas outras nacionalidades que participaram da construção da cidade. Essa mistura de povos produziu uma identidade plural, amazônica e multicultural.

Entretanto, muitos desses elementos históricos permanecem invisíveis para grande parte da população, especialmente para as novas gerações. Quando uma sociedade desconhece os fatos, personagens e patrimônios que ajudaram a construir sua trajetória, ocorre um enfraquecimento do sentimento de pertencimento coletivo. A frase “não se ama o que não se conhece” reflete exatamente essa realidade: é difícil desenvolver orgulho, cuidado e valorização por uma cidade cuja história não é ensinada, divulgada ou vivenciada no cotidiano.

Sob o aspecto cultural, o título também destaca a importância da preservação da memória urbana. Monumentos históricos, prédios antigos, praças, mercados, estátuas, manifestações populares e tradições culturais funcionam como símbolos de referência social. Eles ajudam a população a compreender quem são, de onde vieram e quais experiências históricas moldaram o município. Quando esses elementos são preservados e valorizados, fortalecem-se os laços afetivos entre a cidade e seus moradores.

Em Porto Velho, essa discussão torna-se ainda mais relevante devido ao acelerado processo de urbanização e transformação urbana ocorrido nas últimas décadas. Muitas referências históricas desapareceram ou perderam visibilidade diante do crescimento da cidade. Isso provoca uma espécie de ruptura simbólica entre passado e presente, reduzindo a conexão emocional da população com sua própria história.

Historicamente, cidades que investem em educação patrimonial, preservação histórica e valorização cultural conseguem consolidar identidades urbanas mais fortes. Capitais brasileiras como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Manaus transformaram seus centros históricos, monumentos e personagens em símbolos permanentes da memória coletiva e do turismo cultural. Essas cidades compreenderam que patrimônio histórico não representa apenas o passado, mas também um instrumento de fortalecimento social, econômico e educacional.

A frase também carrega um importante sentido pedagógico. Conhecer a cidade significa compreender suas origens, respeitar seus patrimônios e reconhecer a contribuição das pessoas que participaram de sua construção histórica. Esse conhecimento gera consciência cidadã, estimula a preservação dos espaços públicos e fortalece o sentimento de responsabilidade coletiva pela conservação da memória urbana.

Além disso, a expressão estabelece uma relação direta entre conhecimento e afeto social. O amor pela cidade não surge apenas da convivência física com o espaço urbano, mas principalmente da identificação simbólica construída a partir da memória, da cultura e da história. Uma população que conhece sua trajetória tende a desenvolver maior orgulho de sua identidade local, maior participação social e maior valorização do patrimônio cultural.

Portanto, o título “Identidade da cidade de Porto Velho: não se ama o que não se conhece” vai além de uma simples reflexão poética. Ela representa uma defesa da memória histórica, da educação cultural e da valorização da identidade amazônica de Porto Velho. Trata-se de um chamado à preservação das raízes culturais da cidade e ao reconhecimento de que conhecer a própria história é condição fundamental para desenvolver pertencimento, cidadania e compromisso com o futuro coletivo.

Diversas capitais brasileiras já utilizam a valorização do patrimônio histórico e cultural como ferramenta de fortalecimento da identidade urbana e incentivo ao turismo. Cidades como Recife, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador e Belém investem em placas informativas, roteiros culturais e monumentos públicos para contar suas histórias e destacar personagens que contribuíram para o desenvolvimento local. Esses elementos ajudam moradores e visitantes a compreenderem melhor os processos históricos, arquitetônicos e culturais que moldaram cada município ao longo do tempo.

No Recife, por exemplo, o centro histórico conta com sinalizações culturais que identificam prédios, pontes e espaços tradicionais da cidade. No Rio de Janeiro, monumentos e estátuas homenageiam figuras importantes da política, da cultura e da história nacional em diversos espaços públicos. Já Manaus utiliza placas históricas e esculturas para preservar a memória do ciclo da borracha e valorizar personagens ligados à construção da identidade amazônica. Essas experiências demonstram que iniciativas voltadas à preservação da memória histórica fortalecem o sentimento de pertencimento da população, ampliam o turismo cultural e contribuem para a conservação do patrimônio público e cultural.

Para identificar Porto Velho , propomos aos gestores culturais do Estado de Rondônia e do município de Porto Velho duas iniciativas que podem tornar-se projetos legislativos ou ações do próprio Poder Executivo, visando fortalecer a identidade da cidade de Porto Velho, para que sua população possa conhecê-la melhor e, assim, amar e cuidar melhor da sua cidade.

II Instalação de placas informativas nos monumentos históricos

Com o objetivo de fortalecer a valorização do patrimônio histórico e incentivar o conhecimento cultural e histórico da capital rondoniense, a proposta indica a implantação de placas informativas em monumentos históricos de Porto Velho. A iniciativa busca proporcionar aos moradores e visitantes uma experiência mais educativa e acessível, destacando a importância histórica, cultural e arquitetônica dos principais patrimônios da cidade.

O projeto prevê a identificação e seleção dos monumentos considerados mais relevantes para receber as placas informativas. Entre os critérios que serão analisados estão a diversidade de épocas, os estilos arquitetônicos e os contextos históricos que marcaram a formação e o desenvolvimento de Porto Velho ao longo dos anos.

Para garantir informações precisas e acessíveis ao público, será realizada uma ampla pesquisa histórica sobre cada monumento selecionado. O conteúdo das placas será desenvolvido de forma clara, objetiva e educativa, permitindo que visitantes compreendam melhor a importância de cada espaço para a memória e identidade cultural do município.

Outro ponto importante da iniciativa é a articulação institucional para viabilizar a instalação das placas. A proposta indica o envolvimento das autoridades municipais e órgãos de preservação do patrimônio histórico, além da busca por parcerias com empresas locais para apoio financeiro e logístico.

A instalação das placas será feita de forma estratégica, respeitando a integridade física e visual dos monumentos históricos. Equipes especializadas serão responsáveis pela execução dos serviços e pela manutenção periódica do material, assegurando a preservação das estruturas informativas.

Como forma de aproximar a comunidade do patrimônio histórico da cidade, o projeto também prevê ações de lançamento e conscientização. Entre as atividades programadas estão eventos de apresentação do projeto à população e à imprensa, além de programas educativos voltados para escolas e grupos comunitários, incentivando a visitação aos espaços históricos de Porto Velho.

A metodologia da proposta inclui a participação da comunidade na escolha dos monumentos e o envolvimento de historiadores, pesquisadores locais e especialistas em preservação histórica. O objetivo é garantir autenticidade nas informações e promover maior identificação da população com os espaços históricos da capital.

Entre os resultados esperados estão a instalação de placas informativas em diversos monumentos históricos e o o fortalecimento do engajamento da comunidade na preservação cultural por meio da valorização da história de Porto Velho.

III Instalação de estátuas de personalidades históricas em espaços públicos

Com a proposta de preservar a memória e valorizar personagens que contribuíram para a construção da história da capital rondoniense, a proposta “Estátuas de Personalidades Históricas de Porto Velho nos Espaços Públicos” indica a instalação de monumentos escultóricos em áreas estratégicas da cidade. A iniciativa busca fortalecer o patrimônio cultural do município e aproximar a população da trajetória de personalidades que marcaram o desenvolvimento social, político, cultural e econômico de Porto Velho.

O projeto prevê a identificação e seleção de figuras históricas que tiveram participação significativa na história da cidade. Entre os critérios considerados estão a relevância das contribuições realizadas, além da valorização da diversidade de gênero, etnia e áreas de atuação, garantindo representatividade nas homenagens prestadas.

Os projetos artísticos deverão respeitar características históricas e culturais das personalidades homenageadas, assegurando fidelidade nas representações escultóricas.

Para garantir a viabilidade da iniciativa, prevê-se articulação com autoridades municipais e órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural. Também serão buscadas parcerias com empresas e instituições locais para apoio financeiro, estrutural e logístico durante as etapas de produção e instalação das esculturas.

Os espaços públicos escolhidos para receber as estátuas serão definidos de forma estratégica, considerando fatores como acessibilidade, circulação de pessoas e visibilidade. A intenção é transformar os monumentos em pontos de referência cultural e turística, incentivando a população e visitantes a conhecerem mais sobre a história de Porto Velho.

O envolvimento da comunidade também faz parte da proposta. O projeto prevê consultas populares e atividades participativas para que moradores possam contribuir na escolha das personalidades homenageadas. Além disso, eventos públicos para apresentar as etapas do projeto à população e estimular o sentimento de pertencimento e valorização da memória coletiva.

A metodologia inclui pesquisas históricas em arquivos, bibliotecas e consultas com especialistas, historiadores e pesquisadores locais. O objetivo é garantir precisão histórica nas informações e representações das personalidades escolhidas para compor os monumentos públicos.

Um comitê técnico será responsável pela avaliação e escolha das propostas artísticas apresentadas. Após a aprovação dos projetos e obtenção das licenças necessárias, terá início a produção das esculturas. O cronograma incluirá acompanhamento contínuo das etapas de execução, assegurando qualidade técnica e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A inauguração de cada estátua contará com eventos culturais e educativos abertos à população. As ações deverão envolver escolas, artistas, pesquisadores e representantes da comunidade, promovendo momentos de reflexão sobre a importância da preservação histórica e cultural do município.

Entre os resultados esperados estão a instalação de diversas estátuas em pontos estratégicos da cidade, o fortalecimento da identidade cultural de Porto Velho e o aumento do reconhecimento da população em relação às figuras históricas homenageadas. O projeto também pretende contribuir para o turismo cultural e para a valorização dos espaços públicos da capital.

A iniciativa contará ainda com mecanismos de avaliação para analisar o impacto cultural e social das ações. Serão considerados critérios como participação popular nos eventos, percepção da comunidade sobre o projeto, avaliação artística das esculturas e a eficácia do plano de manutenção e preservação das estátuas ao longo do tempo.

O cronograma detalhado e o orçamento do projeto serão definidos posteriormente, incluindo custos com recursos humanos, materiais, produção artística, transporte, instalação e realização dos eventos de inauguração.

A implementação dessas propostas, representa, portanto, no nosso entendimento, um investimento estratégico na preservação da história, na valorização da cultura local e no fortalecimento da identidade de Porto Velho. Ao transformar espaços públicos em ambientes de memória, conhecimento e reconhecimento histórico, as propostas contribuirão significativamente para consolidar o patrimônio cultural da capital rondoniense e garantir que sua história permaneça viva para as futuras gerações.

OBS: O título da coluna “CULTURA & HISTÓRIA EM TRÊS TEMPOS” é uma homenagem ao jornalista Paulo Queiroz.