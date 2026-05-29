Câmara Municipal aprova importantes projetos do Executivo em Sessão Extraordinária

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 09h03

A Câmara Municipal de Rolim de Moura aprovou nesta quinta-feira, 28, em Sessão Extraordinária, uma série de Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo. As propostas representam investimentos significativos em diversas áreas essenciais para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.

Confira os valores e para onde serão disponibilizados todos os recursos:

• Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

Valor de R$29.295,88 – aquisição de Playground para atender a Escola Julia Bobek;

Valor de R$72.448,92 - ampliação de meta/aquisição de equipamentos de informática para atender a Creche Municipal Neusa Santos de Oliveira;

• Secretaria Municipal de Obras, Instalações e Serviços Públicos (SEMOSP)

Valor de R$1.990.000,00 - implantação de pavimentação asfaltica contemplando um total de 12.840 m², interligando os bairros Jequitibá, Planalto e Cidade Alta ao Centro;

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU)