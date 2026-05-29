Assembleia Legislativa amplia participação nos debates da Rondônia Rural Show Internacional

Por Mateus Andrade

Publicada em 29/05/2026 às 08h30

Durante a feira, o estande da Alero tem funcionado como espaço de diálogo (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A participação da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na 13ª Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná, reforça a presença institucional do Poder Legislativo nos debates relacionados ao desenvolvimento econômico, ao setor produtivo e às políticas públicas voltadas ao estado.

Durante a feira, o estande da Alero tem funcionado como espaço de diálogo entre deputados estaduais, representantes do setor produtivo, instituições públicas, lideranças municipais, produtores rurais e demais participantes do evento. A iniciativa busca aproximar o Parlamento das demandas apresentadas durante uma das maiores feiras do agronegócio da Região Norte.

Ao longo da programação, o espaço da Assembleia tem recebido discussões sobre logística internacional, embargos ambientais, segurança pública, integração comercial, responsabilidade social, regularização ambiental e desenvolvimento econômico. As pautas refletem temas diretamente ligados à realidade produtiva de Rondônia e aos desafios enfrentados pelos municípios.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou a importância da presença do Parlamento em ambientes de diálogo com a sociedade e com os setores que movimentam a economia estadual.

“O Parlamento precisa ocupar os espaços onde as decisões sobre Rondônia acontecem. A feira reúne quem produz, quem investe e quem participa diretamente da economia do estado”, afirmou Alex Redano.





Coletiva de imprensa no estande da Alero (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Durante os eventos realizados no estande, também foram debatidas pautas ligadas ao agronegócio, à infraestrutura, à regularização ambiental e à integração comercial com países vizinhos. Os temas têm ocupado posição central na economia de Rondônia e nas discussões institucionais promovidas durante a feira.

“O produtor rural precisa ser ouvido. Rondônia cresceu apoiada na força de quem trabalha no campo, e o poder público precisa acompanhar essa realidade”, declarou o presidente da Alero.

A programação no estande da Assembleia também tem contado com a participação de deputados estaduais, representantes técnicos, entidades do setor produtivo, órgãos de controle, prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes regiões do estado.

Com a Rondônia Rural Show Internacional ainda em andamento, a movimentação no espaço da Alero segue intensa. A expectativa é que os próximos dias mantenham o estande da Assembleia como um dos pontos de encontro entre representantes do Poder Público, lideranças políticas e integrantes do setor produtivo.

Foto: Thyago Lorentz