1º Encontro de Mães Atípicas de Jaru reúne mais de 100 pessoas na escola Jean Carlos Muniz

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 08h48

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou na noite da última quarta-feira (27) o 1º Encontro de Mães Atípicas, que aconteceu na escola Jean Carlos Muniz e reuniu mais de 100 pessoas.

O encontro fez alusão à Semana da Maternidade Atípica, instituída pela Lei Municipal nº 4.211, de 16 de dezembro de 2025. A legislação atendeu uma proposta apresentada pela vereadora Sthella Almeida.

A programação do encontro contou com uma roda de conversa mediada por uma psicóloga e nutricionista, atividades recreativas para as crianças, atendimentos voltados para a área da beleza e também um coffee break.

A secretária da Semdes e primeira-dama, Leidiane Lima, falou sobre o evento. “Foi um momento muito especial de acolhimento e troca de experiências, pensado com carinho para valorizar estas mães que passam por desafios diários com amor e dedicação”.

O prefeito Jeverson Lima parabenizou a secretária da Semdes e a vereadora Sthella Almeida pela iniciativa e pelo cuidado com esta causa. "Elas, juntamente com toda equipe e parceiros, trabalham para ampliar e fortalecer as ações de conscientização e apoio às mães atípicas do município de Jaru, e merecem todo nosso reconhecimento", destacou.

O 1º Encontro de Mães Atípicas também recebeu apoio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, Secretaria Municipal de Saúde – Semusa e da Câmara de Vereadores e contou ainda com a presença da vereadora e presidente da Câmara Tatiane da Saúde e da vereadora e procuradora especial da mulher, Sthella Almeida.