Vereadora diz que Cacoal se tornou um canteiro de obras com o apoio do deputado Cirone

Por Eli Batista

Publicada em 14/04/2026 às 11h56

A vereadora Nice Condaque disse que os recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró, em favor de Cacoal, transformaram o município em um canteiro de obras. Segundo ela, o apoio do parlamentar tem resultado em ações concretas, que contemplam todas as áreas. “O Cirone acredita no que faz e trabalha firme, fazendo toda a diferença no desenvolvimento local”, afirmou.

Entre as principais ações do deputado, executadas no município, está a pavimentação de 140 ruas, a construção da nova rodoviária, de um centro de diagnóstico do câncer, de praças públicas, da drenagem da Rua Uirapuru, reforma e ampliação de escolas. Os moradores da área rural também têm recebido assistência, com a recuperação de estradas e construção de pontes, além da chegada de maquinário, implementos e outros benefícios, como placas de energia solar.

Segundo a vereadora, Cirone Deiró é um parlamentar que está sempre presente e que defende o trabalho em parceria. “Levamos ao deputado aquilo que escutamos das pessoas e ele atua para que as necessidades sejam atendidas, para que essas ações sejam concretizadas”, explicou Nice.

Quanto a sua parceria com Cirone, a vereadora disse que já resultou em diversos benefícios para o município. Ela citou como exemplo, a destinação de recursos para a compra de motocicletas para os agentes comunitários de saúde e de endemias, a construção de bueiros, a aquisição de materiais esportivos para escolas, de aparelhos de ar-condicionado para o Centro de Reabilitação Neurológica de Cacoal (Cernic) e de implementos agrícolas para as associações de produtores rurais.

O trabalho de parceria resultou também na viabilização de recursos para a causa animal, com a aquisição de medicamentos e vacinas, além da realização do programa Castra + e da entrega de um veículo à Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM). Há ainda, segundo a vereadora, várias outras ações em andamento, que impactam diretamente a vida da população. “Quando há compromisso e parceria, o resultado aparece”, afirmou Nice Condaque.