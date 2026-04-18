Trump afirma que Xi está

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/04/2026 às 10h11

"O presidente Xi está muito satisfeito com o fato de o estreito de Ormuz estar aberto ou em rápida abertura", escreveu Trump em uma publicação na rede Truth Social, da qual é proprietário, na sexta-feira.

Além disso, o líder norte-americano afirmou que o próximo encontro com Xi Jinping em Pequim será "especial e, possivelmente, histórico", e garantiu que espera alcançar avanços significativos na relação bilateral.

O estreito de Ormuz é fundamental para a China, já que cerca de metade das importações de petróleo do país asiático passam por essa rota, enquanto aproximadamente 80% do petróleo bruto que transita pelo estreito tem como destino a Ásia, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).

O republicano pretende visitar a capital chinesa entre os dias 14 e 15 de maio, em um encontro bilateral que inicialmente estava previsto para abril, mas foi adiado devido à guerra no Irã.

Trump será o oitavo presidente dos EUA a visitar a China, em uma lista que começa com a visita de Richard Nixon em 1972, passando por outros líderes como Gerald Ford (1975), Ronald Reagan (1984), George H. Bush (1989), Bill Clinton (1998), George W. Bush (2001) e Barack Obama (2016).

Na tarde de sexta-feira, o presidente norte-americano afirmou que Teerã estava retirando as minas do estreito de Ormuz e que esperava que, em breve, ocorresse uma nova rodada de negociações para chegar a um acordo que ponha fim à guerra, que já dura sete semanas.