SINTERO orienta professores/as sobre atualização cadastral no SIMEC para processos de RSC

Por SINTERO

Publicada em 10/04/2026 às 14h17

O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) orienta professoras e professores do ex-Território Federal de Rondônia a regularizarem seus dados no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), por meio da atualização das informações cadastrais.

A relação de docentes convocados está disponível no link abaixo:

Clique aqui para acessar a lista.

A medida é necessária para dar andamento aos processos de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), que estão em cumprimento de decisão judicial. A regularização no sistema é etapa indispensável para a composição das bancas avaliadoras responsáveis pela análise dos processos.

Destaca-se que pendências no cadastro podem comprometer o andamento das avaliações, gerar atrasos e impactar diretamente os docentes envolvidos.

O SINTERO informa que oferece apoio aos docentes que enfrentem dificuldades no acesso ou preenchimento do sistema. Dúvidas específicas também podem ser esclarecidas junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente do ex-Território Federal de Rondônia (CPPD/RO), pelos telefones (69) 3217-5612 e (69) 3217-5619, ou com o presidente da comissão, Daniel Pereira, pelo telefone (69) 9 8130-5678.

Por fim, o SINTERO reforça a importância de que a regularização seja feita o quanto antes, a fim de garantir a continuidade e a celeridade dos processos de RSC.