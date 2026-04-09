Secretaria Municipal de Agricultura convida produtores rurais para participarem do Dia de Campo
Por Assessoria
Publicada em 09/04/2026 às 08h54
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A Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, tem a honra de convidar os produtores rurais para participarem do Dia de Campo.

 Data: 17 de abril (sexta-feira)
 Horário: A partir das 08h00
 Local: Linha 176, lado norte, Km 8,5 – Rolim de Moura
 Propriedade: Produtor Malces Mendes

Será um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da produção rural, com orientações técnicas e práticas voltadas ao desenvolvimento no campo.

Contamos com a sua presença para juntos fortalecermos ainda mais a nossa agricultura!

Geral ROLIM DE MOURA
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