Secretaria Municipal de Agricultura convida produtores rurais para participarem do Dia de Campo

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 08h54

A Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, tem a honra de convidar os produtores rurais para participarem do Dia de Campo.

Data: 17 de abril (sexta-feira)

Horário: A partir das 08h00

Local: Linha 176, lado norte, Km 8,5 – Rolim de Moura

Propriedade: Produtor Malces Mendes

Será um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da produção rural, com orientações técnicas e práticas voltadas ao desenvolvimento no campo.

Contamos com a sua presença para juntos fortalecermos ainda mais a nossa agricultura!