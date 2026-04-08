Prefeitura orienta sobre fluxo de atendimento para diagnóstico e tratamento do câncer em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 08/04/2026 às 16h23

Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça que a rede municipal é a principal porta de entrada para o diagnóstico precoce da doença em Porto Velho

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 8 de abril, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça que a rede municipal é a principal porta de entrada para o diagnóstico precoce da doença em Porto Velho.

O primeiro atendimento deve ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde a população tem acesso a consultas, exames preventivos e avaliação clínica. A partir da identificação de qualquer alteração, a equipe inicia o protocolo de assistência e acompanha o paciente nas etapas seguintes.

O prefeito Léo Moraes destaca o compromisso da gestão com o cuidado integral. “Estamos fortalecendo a rede de saúde para garantir diagnóstico precoce e acesso ao tratamento. Isso começa com informação, prevenção e atendimento organizado.”

Após a confirmação da necessidade de tratamento especializado, a Semusa realiza o encaminhamento por meio do sistema de regulação. Em Porto Velho, os pacientes são direcionados para centros de referência como o Hospital do Amor e o complexo formado pelo Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e o Instituto de Oncologia e Radioterapia São Pellegrino.

A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para consultas e exames preventivos

A diretora de Atenção Básica da Semusa, Raphaela Castiel, destaca o papel das unidades. “A atenção básica é o primeiro contato do cidadão com o sistema de saúde. Nas UBS, realizamos o rastreamento e, em caso de suspeita, o paciente é inserido rapidamente no fluxo de atendimento especializado.”

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça a importância da organização da rede. “Nosso trabalho é garantir que o encaminhamento ocorra de forma ágil e estruturada, assegurando que o paciente tenha acesso ao tratamento no menor tempo possível.”

A Semusa reforça que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para consultas e exames preventivos.

Texto: Taiana Mendonça