Prefeitura anuncia show com Wanderley Andrade no Barco Cross e Festival de Pesca 2026

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 14h17

A Prefeitura de Jaru segue a todo vapor com os preparativos para um dos eventos mais aguardados do ano na região: o Barco Cross e Festival de Pesca 2026, que promete agitar a cidade nos dias 25 e 26 de abril, no Bosque Beira Rio.

E a grande novidade desta edição fica por conta da presença do consagrado artista nortista Wanderley Andrade, dono de sucessos que marcaram gerações e prometem levantar o público em uma apresentação imperdível.

Além disso, o evento contará com as tradicionais competições, como barco a remo, pesca esportiva, caiaque, velocidade e passeio, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com shows regionais de Marco e Marcio, Erik e Felipe e Neném e Pelo’Art e uma praça de alimentação completa.

O evento, que já é referência na região, deve reunir moradores e visitantes em dois dias de muita emoção, esporte, lazer e entretenimento para toda a família.