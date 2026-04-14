Paula Toller: aos 63 anos, cantora do Kid Abelha surpreende pela aparência jovem

Por R7

Publicada em 14/04/2026 às 11h18

O grupo Kid Abelha surpreendeu os fãs de música brasileira neste domingo (12) ao divulgar uma turnê comemorativa após dez anos em pausa.

A banda logo virou assunto nas redes sociais, não só pelo anúncio, mas também pela aparência da vocalista, Paula Toller.

Aos 63 anos, a cantora, que já é avó, chamou atenção dos internautas pela “cara de jovem”. “Me expliquem por que essa musa não envelhece, linda”, comentou uma fã no Instagram da artista.

Desde o fim do Kid Abelha, em 2016, Paula se manteve ativa na música, seguindo carreira solo. Sua aparência sempre foi alvo de comentários e é resultado de uma rotina saudável e genética, segundo a carioca.

A artista já afirmou que não é adepta a procedimentos estéticos, e sim mudanças no estilo de vida. Quando descobriu que tinha diabetes tipo 1, Paula precisou mudar a alimentação e começar a fazer exercícios, o que contribuiu para a aparência juvenil.

Para ela, a beleza é uma consequência de autocuidados relacionados à saúde. A cantora já afirmou que pratica pelo menos uma atividade física todos os dias, para abaixar a glicose e também para melhorar seu desempenho em shows.

Agora, após dez anos se dedicando à carreira solo, Paula Toller volta a se apresentar como vocalista do Kid Abelha em uma série de dez shows, que começam em junho deste ano.