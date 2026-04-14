Britney Spears se interna em clínica de reabilitação para tratamento

Por R7

Publicada em 14/04/2026 às 11h29

A cantora pop Britney Spears internou-se voluntariamente em uma clínica de reabilitação para abuso de substâncias neste domingo, dia 12. A decisão, confirmada por um representante da artista, foi tomada pouco mais de um mês após ela ser presa por suspeita de dirigir sob efeito de álcool e drogas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A internação da artista de 44 anos ocorre em um período de desafios recentes em sua vida pessoal e pública. Em 5 de março, Britney Spears foi alvo de uma prisão na Califórnia após ser relatada dirigindo de forma errática. Testes de sobriedade levaram à sua detenção por suspeita de conduzir sob influência de uma combinação de álcool e drogas, conforme informaram as autoridades locais.

Agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia receberam um chamado sobre um BMW trafegando em alta velocidade e de maneira irregular na rodovia U.S. 101, no condado de Ventura. Como moradora da região, Britney Spears foi abordada e, após ser submetida aos testes, foi levada para uma cadeia do condado, sendo liberada horas depois. O caso foi encaminhado em 23 de março ao gabinete do promotor do condado de Ventura, que deve decidir sobre possíveis acusações antes de uma audiência agendada para 4 de maio. Na ocasião, um representante da cantora classificou suas ações como “completamente injustificáveis”, sugerindo que o episódio poderia ser “o primeiro passo para uma mudança há muito necessária” na vida da estrela.

A notícia da internação de Britney Spears gerou grande repercussão entre seus fãs, que expressaram preocupação e tristeza nas redes sociais, como o X (antigo Twitter). Muitos manifestaram o desejo de que a artista consiga ter uma vida tranquila e se recupere rapidamente. A intenção de Britney Spears, segundo seu representante, é sair da clínica recuperada e pronta para ter uma vida melhor, indicando um desejo de superação pessoal.

Este período de busca por reabilitação se insere em um contexto mais amplo de sua trajetória recente. Em 2021, Britney Spears recuperou o controle sobre suas decisões de vida e finanças após o encerramento de uma tutela judicial que durou quase 14 anos. Dois anos mais tarde, ela lançou o aclamado best-seller “The Woman in Me”. Contudo, apesar dessas conquistas pessoais, a carreira musical da artista tem permanecido em segundo plano nos últimos anos, sem turnês há quase oito anos e sem o lançamento de um álbum por quase uma década, o que continua a ser motivo de apreensão para seus seguidores em todo o mundo.