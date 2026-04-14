Virginia expõe crítica que recebeu de Vini Jr. e desabafa: “Ele que não me conhece”

Por POP Mais

Publicada em 14/04/2026 às 11h25

A influenciadora Virginia Fonseca contou aos seguidores que recebeu uma crítica bem-humorada do namorado, o jogador Vini Jr., após escolher um look para um passeio romântico do casal em Madri, na Espanha.

Os dois aproveitaram um momento juntos para andar de bicicleta pelas ruas da capital espanhola, e, ao retornar, Virginia compartilhou detalhes do passeio nas redes sociais, incluindo a reação do atleta ao visual escolhido por ela.

“Diz o Vini que é para nunca mais eu sair de casa assim. Cara, não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda”, brincou a influenciadora.

Para a ocasião, Virginia apostou em um visual confortável, composto por moletom preto, calça larga estampada com desenhos do Mickey Mouse e tênis branco.

Mais tarde, a influenciadora também mostrou aos seguidores que trocou de roupa e apareceu usando um look mais elaborado para a noite.

Virginia e Vini Jr. estão juntos há cerca de cinco meses. O relacionamento foi oficializado em outubro de 2025, poucos meses após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe, pai de seus três filhos.

O pedido de namoro aconteceu durante uma viagem do casal a Mônaco e ganhou repercussão nas redes sociais após Virginia compartilhar detalhes do momento romântico.

A influenciadora está novamente em Madri desde a última sexta-feira (10), onde acompanha a rotina do jogador, que se prepara para os próximos compromissos com o Real Madrid na temporada europeia.