Nova gestão da Sema mantém compromisso com sustentabilidade e qualidade de vida

Por André Oliveira

Publicada em 08/04/2026 às 16h15

Responsável pela gestão ambiental de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) segue desempenhando papel fundamental na preservação dos recursos naturais, fiscalização e promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Com a nova gestão à frente da pasta, o trabalho ganha ainda mais foco no fortalecimento dessas ações e na aproximação com a população.

À frente da secretaria, o secretário interino Arthur Borin assume a missão de dar continuidade às atividades já desenvolvidas, seguindo as diretrizes da gestão do prefeito Léo Moraes. A proposta é ampliar projetos, fortalecer a fiscalização ambiental e consolidar iniciativas que garantam o equilíbrio entre o crescimento urbano e a preservação da natureza.

“A Sema é responsável pelo desenvolvimento ambiental do município, atuando na conservação dos espaços verdes, licenciamento ambiental e manutenção de áreas de preservação permanente. Vamos dar continuidade a esse trabalho, sempre buscando melhorias para a cidade”, destacou o secretário.

Entre as frentes de atuação da pasta estão as equipes responsáveis pela manutenção e conservação de parques, praças e áreas verdes, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população. Outro destaque é o trabalho voltado à causa animal, com a gestão da Clínica de Bem-Estar Animal, que atende cães e gatos e promove ações de cuidado e proteção.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) segue desempenhando papel fundamental na preservação dos recursos naturais,

A educação ambiental também é uma das prioridades da secretaria. Em parceria com escolas, a Sema desenvolve atividades educativas, como visitas ao Parque Natural, com o objetivo de conscientizar crianças e jovens sobre a importância da preservação ambiental desde cedo.

Um dos projetos em andamento é o de implantação de micro florestas, voltado à recuperação de áreas degradadas e de mata ciliar. A iniciativa busca não apenas recompor o meio ambiente, mas também envolver a comunidade na preservação dos espaços, incentivando práticas sustentáveis no dia a dia.

A nova gestão reforça ainda a importância da participação da população nas ações ambientais. A proposta é que o cuidado com o meio ambiente seja uma responsabilidade compartilhada, garantindo benefícios diretos para toda a cidade, como melhoria da qualidade do ar, bem-estar e um futuro mais sustentável.

“Com planejamento e continuidade das ações, a Sema segue à disposição da população, trabalhando para tornar Porto Velho uma cidade mais equilibrada, consciente e preparada para os desafios ambientais e possa contar com o nosso trabalho e dedicação”, finaliza o secretário.