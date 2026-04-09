Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 09/04/2026 às 09h30

1974 – ANO COM 3 TVs EM RO

TV Guajará gerou incidente diplomático

O Território iniciou o ano sem emissora de TV, mas no relatório final hdo ano registrou 3 canais em atividade em 1974, dois em Porto Velho e um em Guajará-Mirim. O primeiro, o Canal 11, TV-Cultura de Porto Velho, iniciado em junho, encerrou suas atividades a 12 de setembro. No dia seguinte era inaugurada a TV-Rondônia e a 3 de novembro, com a reativação do equipamento que foi usado pelo Canal 11, era inaugurada a TV-Cultura, canal 6, de Guajará-Mirim.

A TV-Cultura guajaramirense iniciou já com equipamento superior ao usado pela TV-Rondônia, conforme o jornalista José Pedro Sá, do jornal “O Guaporé”, ao relatar a inauguração: “Sua potência é de 500 wats enquanto as TVs de Rio Branco e Porto Velho a capacidade de transmissão de cada emissora era de 150wats cada”.

Essa diferença permitia ao canal da fronteira levar seus programas de TV até Abunã, vila localizada a 150 KMs da geradora, sendo que programas ainda eram enviados em VTs de Porto Velho, em malotes para o canal fronteiriço.

Outro diferencial da TV guajaramirense era que desde seu início passou a fazer transmissão a cores, equipamentos comprados a mando do governador Marques Henriques e o sucesso foi tanto (*) que gerou um problema com a Bolívia, devido a reclamações do alcaldia contra a qualidade e as imagens da emissora da “Pérola do Mamoré”.

Uma das queixas do alcailde de Guayara-merin era que devido à melhor qualidade da emissora brasileira, a população da “cidade-irmã” estava se acostumando mais com o hino nacional brasileiro, todos os dias tocado, do que com o boliviano.

(*) Sandra Castiel em “TV Cultura de Porto Velho, canal 11 – Crônicas de uma época.