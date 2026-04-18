Mais de 500 famílias realizam o sonho da casa própria ao receber chave nos Residenciais Porto Madero II e V, em Porto Velho

Por Veronilda Lima

Publicada em 18/04/2026 às 10h21

Com contrapartida financeira e apoio técnico do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), responsável pelo processo de inscrição e seleção de beneficiários, 304 famílias em situação de vulnerabilidade social realizaram nesta sexta-feira (17) o sonho da casa própria, ao receberem a chave do imóvel no Residencial Porto Madero II, na Zona Leste de Porto Velho. As unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria firmada entre os governos federal e estadual, com investimento de R$ 19.730.446,01.

Ainda nesta sexta-feira, foram entregues 288 unidades habitacionais do Porto Madero V, que também recebeu aporte financeiro dos governos federal e do estado, mas as inscrições e seleção de candidatos ficaram sob a responsabilidade da prefeitura. Ao todo foram 592 famílias, que representam em média 2.368 pessoas beneficiadas.

A secretária da Seas, Luana Rocha, lembra que foram anos de espera até que as tratativas fossem concluídas, mas que a partir de agora contam com um lar adequado, que protege contra a violência, reduz desigualdades e permite o desenvolvimento familiar e a construção de cidadania. “Agora estas famílias podem planejar melhor suas vidas, com estabilidade emocional e a garantia de que os investimentos realizados no imóvel não serão perdidos, pois se trata de residência fixa e própria e não mais paga como aluguel”, pontuou.

MEU SONHO

A secretária ressaltou também o empenho do governo estadual para tornar real o sonho de muitas famílias com a conquista da casa própria por meio do programa Meu Sonho, que garante auxílio financeiro de até R$ 30 mil para famílias com renda per capita de até R$ 8 mil. Ao todo foram disponibilizados R$ 152.995.809,69 para serem transferidos aos beneficiários, conforme a faixa salarial. O programa estadual prevê 5 mil beneficiários em todo o estado e as primeiras 23 unidades foram entregues em fevereiro deste ano, em Ji-Paraná. Os demais candidatos estão em processo de avaliação financeira ou aguardando a disponibilização de imóveis pelas construtoras à instituição financeira, responsável pelo financiamento.