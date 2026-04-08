Lavanderia industrial é entregue e amplia oportunidades por meio do trabalho no sistema prisional, em Porto Velho

Por Alana Santos

Publicada em 08/04/2026 às 16h42

Com o objetivo de aprimorar as condições sanitárias e ampliar oportunidades de trabalho e reinserção social no sistema prisional foi entregue uma lavanderia industrial na Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso, em Porto Velho. A obra foi feita com mão de obra 100% reeducanda. A estrutura foi entregue na terça-feira (7) pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a entrega alia investimento em estrutura e fortalecimento de políticas públicas. “O objetivo dos investimentos é promover melhorias que impactam diretamente a saúde, a dignidade e a segurança no sistema prisional, ao mesmo tempo em que criamos oportunidades de transformação por meio do trabalho,” pontuou.

PROJETO “MÃOS LIMPAS”

A iniciativa faz parte do projeto “Mãos Limpas” desenvolvido pela Sejus, em parceria com a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (Vepema) e o Conselho da Comunidade. A estrutura foi planejada para atender às demandas da unidade, contribuindo para a organização do ambiente prisional e fortalecendo ações voltadas à ressocialização por meio do trabalho e da qualificação profissional.

A lavanderia foi construída integralmente por reeducandos, que participaram das etapas de execução da obra. A iniciativa alia qualificação prática à melhoria da estrutura da unidade, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades e ampliem suas perspectivas de reinserção social por meio do trabalho.

Segundo o titular da Sejus, Marcus Rito a implantação da lavanderia traz impacto direto na rotina da unidade, garantindo melhores condições de higiene e contribuindo para a organização do sistema, ao mesmo tempo em que insere o trabalho como ferramenta concreta de reinserção

A entrega da estrutura contou com a presença de representantes do sistema de justiça e da administração penitenciária

social.

ATUAÇÃO INTEGRADA

O evento contou com a presença de autoridades do sistema de justiça e da administração penitenciária, entre elas: o secretário da Sejus, Marcus Rito; o diretor-geral da Polícia Penal, Célio Luiz de Lima; a diretora de Políticas Penais, Larissa Iúri Mendonça Guedes; além de representantes da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (Vepema), da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), do Conselho Penitenciário do Estado (Copen) e do Conselho da Comunidade na Execução Penal (CCEP).

O presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal (CCEP), José Antunes Cipriano destacou a importância da parceria entre as instituições. “A atuação conjunta fortalece as ações voltadas à execução penal e contribui para a construção de um sistema mais estruturado, com foco na dignidade e na reinserção social,” ressaltou.

O projeto “Mãos Limpas” compõe o conjunto de ações voltadas ao aprimoramento do sistema prisional em Rondônia, consolidando iniciativas que utilizam estrutura, saúde e trabalho como instrumentos efetivos de reinserção social e prevenção da reincidência.