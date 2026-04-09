Jaru sediará fórum de dirigentes municipais de educação, o Undime

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 08h41

O município de Jaru será sede do Fórum Estadual Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime.

O evento, realizado pela Undime em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – Semed, acontece durante a próxima quarta (15) e quinta-feira (16), a partir das 07h30, no auditório da FIMCA, e terá a participação de autoridades e dirigentes municipais de educação vindos de todo o estado. O público esperado é de cerca de 200 pessoas.

A programação do fórum conta com palestras de técnicos do Ministério da Educação – MEC, da Secretaria Estadual de Educação - Seduc, e do Tribunal de Contas Estadual – TCE/RO, além de grupos multidisciplinares de debate, apresentações culturais, entre outros.