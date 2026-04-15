Irã ameaça bloquear mar Vermelho se prosseguir bloqueio norte-americano

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/04/2026 às 10h53

O Irã ameaçou nesta quarta-feira bloquear o tráfego no Mar Vermelho, apesar de não ter fronteira com a região, além de interromper todo o comércio no Golfo Pérsico caso os Estados Unidos mantenham o bloqueio aos portos iranianos.

"As poderosas forças armadas da República Islâmica não permitirão nenhuma exportação ou importação no Golfo Pérsico, no mar de Omã ou no mar Vermelho", afirmou o chefe das forças iranianas, general Ali Abdollahi, em comunicado divulgado pela televisão estatal.

Segundo Abdollahi, se os Estados Unidos mantiverem o bloqueio e "criarem insegurança para os navios comerciais do Irão e petroleiros", isso poderá representar o início de uma violação do cessar-fogo, conforme declaração reproduzida pela agência France-Presse (AFP).

Embora não tenha acesso direto ao Mar Vermelho, o Irã pode contar com aliados no Iêmen, como os rebeldes houthis, que já ameaçaram atacar embarcações na região a partir de áreas montanhosas no país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o bloqueio a "navios de todas as nacionalidades que entrem ou saiam dos portos e zonas costeiras iranianos", medida que entrou em vigor na última segunda-feira.

Desde o início do conflito, desencadeado em 28 de fevereiro após um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos, o Irã passou a bloquear o Estreito de Ormuz. Em resposta, Teerã realizou ataques contra Israel e países da região.

Um cessar-fogo de duas semanas entrou em vigor em 8 de abril para permitir negociações entre Estados Unidos e Irã, mediadas pelo Paquistão.

As conversas realizadas no fim de semana em Islamabad terminaram sem acordo, mas autoridades paquistanesas informaram que seguem tentando viabilizar uma nova rodada de negociações.

O bloqueio aos portos iranianos foi adotado após o fracasso dessas negociações, que duraram cerca de 21 horas e envolveram delegações lideradas pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Apesar das restrições, dados de monitoramento marítimo indicam que alguns navios vindos de portos iranianos atravessaram o Estreito de Ormuz na terça-feira.

De acordo com a agência iraniana Tasnim, que citou fontes não identificadas, a navegação a partir dos portos do país continuou normalmente mesmo com o bloqueio em vigor.

"Navios comerciais rumaram a vários locais do mundo" nas últimas 24 horas, informou a mesma fonte, segundo a AFP.