Investimento de Ezequiel Neiva assegura acesso à água para produtores rurais de Nova Mamoré

Por Alexandre Almeida

Publicada em 25/04/2026 às 08h30

Ezequiel Neiva tem garantido investimentos para a região de Nova Mamoré (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)

A região de Nova Mamoré passou a contar com um importante reforço para o desenvolvimento da produção rural. Por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), foi destinada uma perfuratriz roto pneumática à Associação de Desenvolvimento Agrícola e Ambiental de Produtores Rurais da Linha 23 (Asprol). O equipamento vai ampliar a infraestrutura hídrica da região, beneficiando diretamente os produtores rurais, atendendo a uma solicitação do ex-vereador Zé Carlos.

Poço artesiano tem assegurado a infraestrutura hídrica na região (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)



A chegada da perfuratriz representa um avanço significativo para os produtores, especialmente no acesso à água para irrigação e outras atividades essenciais no campo. Com a possibilidade de perfuração de poços de forma mais ágil e eficiente, os agricultores ganham melhores condições para manter a produção mesmo em períodos de estiagem, aumentando a produtividade e garantindo maior segurança no desenvolvimento das lavouras e da pecuária.



Para a produtora rural Cristiane Oliveira, o equipamento chegou em boa hora para atender os produtores da região. “Tivemos esse benefício para irrigação da plantação de milho. Eu, como pequena produtora, precisava dessa ajuda. Fomos contemplados e, assim como nós, vários outros produtores também serão. Esperamos por tanto tempo por esse apoio e agora conquistamos”, frisou.



Cristiano Oliveira também ressaltou a importância do investimento realizado pelo deputado estadual. “Facilitou o nosso trabalho para que possamos ter uma produção com qualidade. Antes era muito complicado, bem difícil, e isso está nos ajudando a conquistar novos objetivos”, destacou.



Perfuratriz foi adquirida com investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)



O deputado Ezequiel Neiva tem se destacado pelo trabalho voltado ao fortalecimento do setor produtivo rural em Rondônia, destinando recursos que contribuem diretamente para a melhoria da infraestrutura no campo. “A aquisição da perfuratriz é mais uma ação que demonstra o compromisso com o desenvolvimento das comunidades rurais e o apoio aos pequenos e médios produtores”, afirmou o parlamentar.



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a iniciativa representa um avanço concreto ao garantir o acesso à água para os agricultores da região, um recurso essencial para o desenvolvimento da produção rural. “Esse investimento reforça nosso compromisso em oferecer melhores condições de trabalho ao homem do campo, com acesso a tecnologias e equipamentos que fazem a diferença no dia a dia. Com mais estrutura, os produtores conseguem aumentar a produtividade, fortalecer a economia local e avançar para uma produção cada vez mais eficiente e sustentável”, encerrou.

