Governo atua para restabelecer tráfego na RO-490, no trecho da ponte sob o Rio Colorado

Por Ricardo Barros

Publicada em 07/04/2026 às 14h28

O governo de Rondônia atuou de forma imediata, na segunda-feira (6), mobilizando equipe técnica de engenharia do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) para avaliação e definição das medidas necessárias para o restabelecimento seguro da trafegabilidade, no trecho da ponte sob o Rio Colorado, localizada no quilômetro 29,9 da RO-490, no sentido do distrito de Flor da Serra, no município de Alto Alegre dos Parecis.

O elevado volume pluviométrico registrado na Região da Zona da Mata durante o fim de semana, aliado ao grande acúmulo de madeira que desceu com a força da água, enroscando-se na ponte, comprometeu sua estrutura, que, em razão da intensidade das águas, acabou cedendo, resultando na interrupção do tráfego no local.

De acordo com o residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, os usuários da RO-490 devem utilizar como rota alternativa, o desvio pela Linha 44, com acesso pelas linhas 90 e 105, definido para garantir a continuidade do fluxo de veículos até a normalização da situação.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que “as equipes técnicas trabalham na avaliação dos danos causados, com intuito de restabelecer o tráfego no menor tempo possível, assegurando a mobilidade da população e o escoamento da produção.”

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André, as equipes das residências regionais e das usinas de asfalto estão mobilizadas e atuando de forma contínua. “Os servidores seguem trabalhando de forma ininterrupta para assegurar a trafegabilidade e o escoamento da produção. O DER-RO é responsável por mais de 4.500 quilômetros de rodovias não pavimentadas e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas em Rondônia, o que demonstra a dimensão das ações desenvolvidas diariamente”, enfatizou.

O governo de Rondônia permanece monitorando os trabalhos e expedindo as atualizações por meio dos canais oficiais até que a situação seja normalizada e, recomenda que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região e utilizem as rotas alternativas indicadas.