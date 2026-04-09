Feira Multissetorial impulsiona negócios em Cerejeiras durante a Agrocom

Por SEBRAE-RO

Publicada em 09/04/2026 às 09h13

A Feira Multissetorial Agrocom Cerejeiras chega como vitrine de oportunidades e conexões para empreendedores de Rondônia. Integrada à programação da Agrocom, que começa no dia 09 e segue até 12 de abril, a iniciativa faz parte do convênio 001/2026, firmado entre a Prefeitura Municipal de Cerejeiras e o Sebrae em Rondônia, e reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico local.

Inserida na programação da Agrocom, que reúne mais de 200 expositores, a Feira Multissetorial se destaca como um espaço estratégico, com cerca de 60 empreendedores.

Inicialmente prevista para 50 participantes, a alta procura ampliou a feira para 61 estandes, incluindo os espaços institucionais do Sebrae em Rondônia e da Prefeitura, evidenciando o interesse dos empreendedores por visibilidade e novas oportunidades de negócio.

A diversidade também chama atenção. A feira reúne negócios de agroindústria, artesanato, prestação de serviços e varejo. Empreendedores de diferentes municípios do estado participam, transformando o evento em um ponto de encontro de experiências, produtos e soluções que refletem a força do interior de Rondônia.

Capacitação como estratégia de resultado

Mais do que expor, a proposta é preparar. Os participantes tiveram acesso a oficina de atendimento e consultoria de vitrinismo. Na prática, isso se traduz em melhorar a relação com o cliente, valorizar produtos e criar uma apresentação mais estratégica para impulsionar as vendas.

O Sebrae em Rondônia também marca presença na Feira Multissetorial Agrocom Cerejeiras com um espaço próprio, pensado para acolher, orientar e impulsionar os pequenos negócios. Durante o evento, a instituição estará próxima dos empreendedores, oferecendo suporte, informações e soluções que fortalecem a gestão e ampliam as oportunidades de crescimento dentro e fora da feira.

Agrocom fortalece o ecossistema de negócios

A Feira Multissetorial está inserida na Agrocom, que chega à sua terceira edição ainda mais robusta. O evento reúne mais de 200 expositores e oferece uma programação diversificada, com palestras e outras atividades voltadas ao fortalecimento do setor produtivo.

Entre os destaques da programação estão as participações de Roberto Rodrigues e Richard Rasmussen, nomes de relevância nacional que agregam conhecimento e ampliam o alcance do evento.

Cerejeiras se transforma, durante os dias de evento, em um polo de negócios, inovação e troca de experiências. É o empreendedorismo ganhando forma, voz e espaço.