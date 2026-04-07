Feira de adoção responsável garante novos lares para cerca de 40 animais

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 14h36

Com o objetivo de incentivar a adoção responsável, reduzir o número de animais em situação de abandono e promover a conscientização da população sobre os cuidados ao longo da vida dos pets, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou, no último sábado, 04, a primeira campanha de adoção responsável.

A ação integrou a programação da Páscoa Encantada, promovida pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), na praça Nossa Senhora Aparecida. A iniciativa resultou em um saldo positivo: ao todo, cerca de 40 animais ganharam novos lares, entre cães e gatos.

Todos os animais adultos disponibilizados para adoção já estavam devidamente castrados e chipados, tecnologia que funciona como um cadastro permanente de identificação, contribuindo para a segurança e o controle dos animais. Além disso, todos os tutores passaram pelo preenchimento da ficha de adoção, etapa fundamental para garantir a posse responsável.

A programação reuniu centenas de crianças e famílias, que vivenciaram uma tarde marcada por lazer, afeto e aprendizado. Além das atividades voltadas à Páscoa, o público também teve acesso a ações educativas. Um dos destaques foi a participação da Polícia Ambiental de Rondônia, que levou ao evento uma exposição de animais taxidermizados, proporcionando momentos de orientação e conscientização ambiental. Além disso, o público participou de atividades como pintura facial, caça aos ovos e um show temático com a cantora Kira Garcêz.

Dando continuidade às ações de incentivo à adoção responsável, o município já tem novas campanhas programadas: a próxima acontece no dia 09 de maio, durante as atividades do Ecoação, e outra, que será realizada durante a Expovilhena, entre os dias 21 e 24 de maio.