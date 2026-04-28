Fabiana Justus celebra nas redes sociais ciclo final de quimioterapia:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 28/04/2026 às 11h46

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou com os seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 27, que iniciou a etapa final da quimioterapia de manutenção. O processo representa o encerramento do tratamento preventivo realizado após a remissão de uma leucemia mieloide aguda, descoberta em 2024.

Nas redes sociais, ela publicou uma foto ao lado da enfermeira responsável por acompanhá-la durante o tratamento e celebrou o momento. “Bora para o início do último ciclo com a minha casca de bala”, escreveu, demonstrando alegria com a evolução do quadro de saúde.

No hospital, a equipe de enfermagem também preparou uma decoração na porta do quarto para marcar a proximidade do fim dessa fase. Filha de Roberto Justus, Fabiana já havia explicado anteriormente que as sessões atuais são mais tranquilas do que as primeiras etapas enfrentadas.

A quimioterapia de manutenção tem como finalidade preservar a estabilidade do organismo após o êxito do transplante e das sessões intensivas realizadas anteriormente.