Evento do TJRO aproxima Judiciário e imprensa e destaca ações de transparência

Por TJ/RO

Publicada em 08/04/2026 às 17h01

Jornalistas que atuam em diferentes veículos de imprensa e assessorias de comunicação participaram nesta quarta-feira, 8, em Porto Velho, do evento “Por dentro da Justiça de Rondônia: Dados, resultados e diálogo com a imprensa”, que aconteceu no auditório do edifício-sede da instituição. O encontro foi voltado ao fortalecimento da transparência institucional e ao estreitamento do relacionamento com os veículos de imprensa.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso às informações sobre a atuação do Judiciário, promovendo um ambiente de diálogo aberto e colaborativo. Durante a programação, foram apresentados projetos desenvolvidos pelo TJRO nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade e acesso à Justiça, evidenciando o compromisso da instituição com a sociedade.

Na abertura do evento, o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, parabenizou os jornalistas, cuja data foi comemorada nesta terça-feira, 7 de abril, e ressaltou a importância da imprensa como parceira estratégica na divulgação das ações do Poder Judiciário e na promoção da transparência pública. O magistrado destacou que o Poder Judiciário de Rondônia conta uma política de comunicação que prevê uma série de ações voltadas à promoção da transparência. “Sabemos que inúmeras decisões impactam diretamente a sociedade. E esse é o motivo de estarmos aqui hoje, é uma forma de prestação de contas que o Tribunal entende ser extremamente necessário”, pontuou, destacando que o trabalho dos jornalistas é essencial para garantir que a população tenha acesso a informações claras, confiáveis e de interesse coletivo.

Na sequência, a juíza secretária-geral do TJRO, Karina Miguel Sobral, apresentou dados e indicadores que demonstram a atuação do Tribunal, evidenciando o compromisso com uma gestão eficiente e transparente. Entre as ações apresentadas, estatísticas sobre processos, entre elas, dados que demonstram que o TJRO é o tribunal mais ágil ao julgar casos de feminicídio. Entre os projetos apresentados, o lançamento de uma série de reportagens “Vidas que transformam vidas”, destacando histórias de vida impactadas por ações da Justiça rondoniense; os fóruns digitais, projeto que facilita o acesso à justiça por meio da tecnologia, entre outros.

Encerrando as apresentações, a coordenadora de Comunicação do TJRO, Ana Lídia Daibes, destacou iniciativas voltadas ao aprimoramento da relação entre o Judiciário e a imprensa, com foco na ampliação dos canais de diálogo, na agilidade do fluxo de informações e no fortalecimento da comunicação pública. Além de apresentar um canal voltado à divulgação de decisões judiciais, também foi anunciada a 3ª edição do Prêmio Judiciário Rondoniense de Comunicação, que este ano será em junho.