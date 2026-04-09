Ampliação da malha aérea estadual inclui novos voos e horários nos aeroportos de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena

Por Antonia Lima

Publicada em 09/04/2026 às 08h27

A expansão da malha aérea em Rondônia começou a ser implementada nesta semana, com a inclusão de novos voos e horários nos aeroportos regionais de Ji-Paraná, Cacoal, e Vilhena. A medida deve fortalecer a mobilidade, além de impulsionar o desenvolvimento econômico entre municípios e o acesso a outros centros do país, consolidando a nova configuração da malha aérea no estado. Desde 2019, o governo de Rondônia já investiu mais de R$ 80 milhões nos aeroportos sob sua responsabilidade, distribuídos entre operações e infraestrutura, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Com a atualização, os aeroportos passam a contar com maior frequência de voos comerciais regulares, operados com aeronaves do tipo E195-E2, ampliando as conexões com destinos estratégicos como Cuiabá (CGB) e Campinas/Viracopos (VCP), contribuindo para o fortalecimento da logística regional.

CACOAL

No aeroporto de Cacoal, a ampliação contempla voos às segundas, quartas e domingos, com chegada às 16h e saída às 16h45, além de operações às terças e sábados, no horário das 12h20 às 13h, ampliando as opções ao longo da semana para os usuários do transporte aéreo.

JI-PARANÁ

Já em Ji-Paraná, a malha aérea passa a contar com voos às segundas e sextas-feiras, com chegada às 12h20 e saída às 13h, além de operações às terças, quintas e sábados, com chegada às 16h15 e saída às 16h55, reforçando a frequência semanal.

VILHENA

Em Vilhena, os voos ocorrem segunda, terça, quarta e sexta-feira, com chegada às 15h50 e saída às 16h30, além de operações às quintas-feiras e sábados, com voos no período das 12h20 às 13h. As mudanças aumentam a regularidade das conexões e ampliam a oferta de horários ao longo da semana.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reforço na malha aérea representa um avanço importante para o estado. “A ampliação dos voos é fundamental para melhorar a conexão de Rondônia com outros centros do país. Isso fortalece a economia, facilita o deslocamento das pessoas e contribui diretamente para o desenvolvimento regional. É um avanço importante para garantir mais oportunidades e qualidade nos serviços oferecidos à população”, salientou.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a iniciativa acompanha o crescimento da demanda por transporte aéreo no estado. “Esse aumento na frequência de voos demonstra o crescimento da demanda e a importância de Rondônia no cenário nacional. O governo do estado tem investido para garantir melhores condições operacionais e ampliar cada vez mais esse acesso”, ressaltou.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

O titular da Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária (CIA), Rogério Leme, enfatizou os benefícios operacionais da ampliação. “Com a inclusão de novos voos e horários, conseguimos otimizar a utilização dos aeroportos regionais, oferecendo mais opções aos usuários e contribuindo para a eficiência das operações aéreas no estado.”

A ampliação da malha aérea promove maior integração, agilidade e desenvolvimento para Rondônia, além de garantir mais comodidade aos passageiros e contribuir para o fortalecimento da economia, do tur