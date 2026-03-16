Unidade de Saúde da Família leva atenção e acolhimento ao bairro Nacional

Por André Oliveira

Publicada em 16/03/2026 às 11h40

No coração do bairro Nacional, a Unidade de Saúde da Família (USF) Ronaldo Aragão se tornou um ponto de apoio essencial para moradores de todas as idades. Para Rafael Castro, autônomo e morador do bairro há mais de 20 anos, a unidade é sinônimo de confiança e acolhimento.

“Essa é a segunda gestação da minha esposa e ela sempre foi bem atendida aqui. Anos atrás o atendimento deixava a desejar, mas agora melhorou bastante. Estou acompanhando a minha esposa aqui na unidade. Ela está com 6 meses e precisa desse acompanhamento e aqui a gente encontra essas consultas”, relatou Rafael Castro.

Maria Lindalva Ferreira, moradora do bairro Nacional há mais de 35 anos, é outro exemplo de como a USF Ronaldo Aragão transforma a vida da comunidade. Seja para realizar exames ou retirar medicação, ela sempre encontra atendimento próximo, humanizado e eficiente no local.

“Eu vim hoje pra agendar dois exames do coração, porque faço tratamento cardíaco. Toda vez que venho buscar atendimento aqui sou bem tratada, seja nos exames ou na farmácia, onde também pego meus medicamentos. Sem essa unidade seria muito complicado para nós”, afirma Maria.

Porta de entrada

Diferente das UPAs, que atendem casos de urgência e emergência, as Unidades de Saúde da Família (USFs) oferecem atendimento ambulatorial e agendado, com foco na prevenção, no acompanhamento contínuo e no cuidado integral da comunidade. Segundo Francisco Lurdevanhe, gerente da USF Ronaldo Aragão, essas unidades funcionam como porta de entrada para o sistema de saúde, garantindo um acompanhamento próximo e humanizado para toda a população.

“Aqui, trabalhamos com atendimento ambulatorial, incluindo consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, vacinação, farmácia, regulação de exames e atendimento odontológico. O paciente precisa agendar e aguardar ser chamado. Nosso horário de funcionamento é das 7h às 19h, oferecendo atenção contínua à população”, explica o gerente.

Saúde humanizada

Além do atendimento ambulatorial, a USF realiza diversas ações de prevenção e promoção da saúde, como campanhas de vacinação, palestras educativas e atividades sobre hábitos saudáveis, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde e prevenir doenças. As unidades também realizam visitas domiciliares, permitindo um acompanhamento mais próximo e personalizado de famílias e indivíduos, identificando necessidades específicas e facilitando o acesso aos serviços de saúde.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, as unidades fortalecem o vínculo com a comunidade e contribui para a melhoria contínua da qualidade de vida da população. “A USF Ronaldo Aragão mostra como as unidades de saúde da família vão além da consulta médica: são espaços de acolhimento, prevenção e apoio à comunidade, fortalecendo a saúde e a qualidade de vida de quem vive no bairro Nacional”, conclui o prefeito.