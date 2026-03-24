 TRT-14 promove evento aberto ao público para debater prevenção à violência contra a mulher

TRT-14 promove evento aberto ao público para debater prevenção à violência contra a mulhO Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realiza, no próximo dia 27 de março, um evento aberto ao público voltado à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.
A palestra será ministrada pela delegada de Polícia Civil de Rondônia, Adriana Parente de Souza Costa, especialista na temática e atuante no combate à violência de gênero.
O evento ocorrerá no Auditório do TRT-14, das 10h às 12h.
Mais informações acesso o link: https://portal.trt14.jus.br/portal/noticias/justica-do-trabalho-promove-evento-em-combate-violencia-contra-mulher
Comentários
Seja o primeiro a comentar!