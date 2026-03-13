Transição da chupeta para o sono: quando e como fazer sem choro?

Por Redação

Publicada em 13/03/2026 às 15h26

A transição da chupeta para o sono é um dos momentos que mais geram insegurança nos pais. O medo do choro excessivo, das noites mal dormidas e da frustração da criança faz com que muitos adiem essa etapa, mesmo sabendo que ela será necessária em algum momento.

A chupeta, para muitos bebês, representa conforto, segurança e um ritual importante para adormecer. Por isso, a retirada precisa ser feita com cuidado, respeitando o tempo da criança e evitando rupturas bruscas que possam gerar estresse emocional.

Neste artigo, você vai entender quando iniciar a transição da chupeta para o sono, quais sinais indicam que o bebê está pronto, como conduzir esse processo de forma gradual e, principalmente, como reduzir o choro e a ansiedade durante essa fase.

Por que a chupeta se torna tão importante na hora de dormir?

O sono é um momento de separação, mesmo que temporária, e muitos bebês associam a chupeta a esse instante de segurança. A sucção ajuda a relaxar, diminuir a agitação e criar previsibilidade antes de dormir.

Com o tempo, a chupeta passa a fazer parte da rotina do sono, funcionando como um “objeto de transição”. Isso significa que ela ajuda o bebê a lidar com a ausência dos pais durante a noite.

De acordo com orientações amplamente discutidas em conteúdos de parentalidade consciente, como os do Site Mãe Experiente entender esse vínculo é essencial para realizar a retirada de forma respeitosa e sem traumas.

Quando é o momento certo para iniciar a transição?

Não existe uma idade exata que sirva para todas as crianças, mas muitos especialistas indicam que o processo pode começar entre 2 e 4 anos. Nesse período, a criança já possui maior compreensão emocional e capacidade de adaptação.

Antes dessa fase, a chupeta ainda cumpre um papel importante de autorregulação. Retirar cedo demais pode gerar insegurança e dificultar o sono, tanto para a criança quanto para os pais.

Mais importante do que a idade é observar sinais de prontidão, como menor apego à chupeta ou capacidade de se acalmar de outras formas.

Sinais de que a criança pode estar pronta

Alguns indícios ajudam os pais a identificar o momento ideal:

A criança já aceita dormir sem chupeta em alguns dias



Usa a chupeta apenas para adormecer, não durante o dia



Consegue se acalmar com histórias ou carinho



Demonstra compreensão ao conversar sobre o tema



Esses sinais mostram que a transição pode ser iniciada com mais tranquilidade.

Por que evitar a retirada brusca da chupeta?

A retirada repentina da chupeta costuma gerar frustração, insegurança e aumento do choro noturno. Isso acontece porque a criança perde, de uma vez, um elemento importante do seu ritual de sono.

Quando a mudança é abrupta, o bebê ou a criança pequena não consegue entender o motivo da ausência da chupeta, sentindo-se desamparado. Isso pode causar regressões no sono e aumento da ansiedade.

Por isso, a transição gradual é considerada a forma mais respeitosa e eficaz de lidar com esse processo.

Como preparar a criança para a transição da chupeta

A preparação emocional é um passo fundamental para reduzir o choro. Conversar, explicar e envolver a criança no processo faz toda a diferença, especialmente a partir dos 2 anos.

Mesmo que a criança ainda não compreenda tudo racionalmente, ela percebe o tom de voz, a intenção e a segurança transmitida pelos pais. Isso ajuda a criar confiança.

Criar uma narrativa positiva em torno da mudança torna o processo mais leve e colaborativo.

Estratégias para fazer a transição da chupeta sem choro

Existem diversas formas de conduzir essa transição de maneira gradual. O ideal é escolher a estratégia que melhor se adapta à rotina e ao perfil emocional da criança.

Algumas abordagens eficazes incluem:

Limitar o uso da chupeta apenas ao berço

Retirar a chupeta após a criança adormecer

Reduzir gradualmente o tempo de uso

Substituir por outro objeto de conforto

Essas estratégias ajudam a diminuir a dependência sem causar ruptura.

A importância da rotina do sono nesse processo

Uma rotina previsível é uma grande aliada na retirada da chupeta. Quanto mais estruturado for o momento de dormir, menos a criança sentirá falta desse objeto.

Banho, pijama, luz baixa, história e carinho criam um ambiente seguro e relaxante. Quando o sono se associa a esses elementos, a chupeta deixa de ser o único recurso de conforto.

Manter horários regulares também contribui para um sono mais tranquilo durante a transição.

Objetos de transição podem ajudar?

Sim, objetos de transição são excelentes aliados nesse momento. Paninhos, bichinhos de pelúcia ou cobertores macios podem substituir a função emocional da chupeta.

Esses objetos ajudam a criança a se sentir segura durante a noite, principalmente quando acorda sozinha no berço ou na cama. O vínculo é construído aos poucos.

O ideal é apresentar o objeto antes de retirar totalmente a chupeta, criando uma associação positiva.

Como lidar com o choro durante a transição

Mesmo com todos os cuidados, é possível que a criança chore em alguns momentos. Isso não significa que o processo esteja errado, mas sim que ela está se adaptando.

O importante é acolher o choro sem ceder imediatamente à chupeta. Oferecer colo, carinho e palavras tranquilizadoras ajuda a criança a se sentir segura.

A consistência dos pais é fundamental para que a criança entenda que está sendo apoiada durante a mudança.

Erros comuns que dificultam a transição

Alguns comportamentos dos adultos podem prolongar ou dificultar o processo. Identificar esses erros ajuda a evitá-los.

Os mais comuns são:

Retirar a chupeta em momentos de grande mudança

Voltar atrás repetidamente

Substituir a chupeta por mamadeira noturna

Demonstrar insegurança ou culpa

A segurança emocional dos pais influencia diretamente o sucesso da transição.

Quanto tempo dura a transição da chupeta para o sono?

O tempo varia de criança para criança. Algumas se adaptam em poucos dias, enquanto outras levam semanas para se sentirem totalmente confortáveis sem a chupeta.

O mais importante é respeitar o ritmo individual e evitar comparações. Pressa excessiva pode gerar retrocessos.

A constância, o carinho e a paciência costumam trazer resultados mais duradouros.

A transição afeta a qualidade do sono?

Nos primeiros dias, é comum que o sono fique mais leve ou fragmentado. Isso faz parte do processo de adaptação e tende a melhorar gradualmente.

Com o tempo, muitas crianças passam a dormir melhor, pois aprendem a se autorregular sem depender de um objeto externo.

A melhora acontece quando a criança desenvolve novas estratégias de conforto e segurança emocional.

O papel dos pais durante esse processo

Os pais são o principal apoio emocional durante a transição da chupeta. A postura adotada influencia diretamente como a criança vivencia essa mudança.

Demonstrar calma, acolhimento e confiança transmite segurança. Já a ansiedade dos adultos pode ser percebida pela criança, dificultando a adaptação.

Estar presente e disponível emocionalmente é mais importante do que qualquer técnica específica.

Quando pausar ou adiar a transição?

Se a criança estiver passando por grandes mudanças, como nascimento de um irmão, início na escola ou alterações na rotina familiar, pode ser melhor adiar a retirada da chupeta.

Esses momentos já exigem muita adaptação emocional, e adicionar mais uma mudança pode gerar sobrecarga. Respeitar o momento da criança é uma demonstração de cuidado e empatia.

Benefícios de uma transição respeitosa

Quando feita com calma e consciência, a transição da chupeta fortalece a autonomia emocional da criança. Ela aprende a lidar com o sono de forma mais independente.

Além disso, contribui para o desenvolvimento oral saudável e reduz a dependência de objetos externos para se acalmar.

O processo também fortalece o vínculo entre pais e filhos, baseado em confiança e acolhimento.

Transição da chupeta para o sono: quando e como fazer sem choro?

A transição da chupeta para o sono não precisa ser um momento de sofrimento. Com informação, planejamento e sensibilidade, é possível conduzir esse processo de forma tranquila e sem choro excessivo.

Cada criança tem seu tempo, e respeitar esse ritmo é essencial para um desenvolvimento emocional saudável. A chupeta cumpriu seu papel, e a retirada marca uma nova etapa de crescimento.

Com rotina estruturada, presença afetiva e escolhas conscientes, os pais ajudam a criança a dormir com mais segurança, autonomia e tranquilidade, tornando essa fase mais leve para toda a família.