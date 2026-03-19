SINTERO participa de reunião com embaixador sobre proposta internacional de reparação pelo tráfico negreiro

Por SINTERO

Publicada em 19/03/2026 às 14h20

Representantes do movimento negro brasileiro e do Governo Federal se reuniram, no dia 13 de março, com o embaixador Carlos Cosendey para tratar do posicionamento do Brasil diante de uma proposta internacional de reparação pelo tráfico transatlântico de africanos escravizados.

Participaram do encontro Tamires Sampaio, assessora especial do presidente da República, além de Rosa Negra (Diretora de Gênero e Etnia do SINTERO), Douglas Belchior, Ivana Leal e Ingrid Sampaio, representantes do movimento negro brasileiro.

A reunião ocorre no contexto de uma iniciativa apresentada pela República de Gana à Assembleia Geral da ONU, que propõe o reconhecimento do tráfico transatlântico e da escravidão como crime contra a humanidade. A proposta também impulsiona o debate internacional sobre reparações e responsabilização histórica.

Durante o encontro, os participantes ressaltaram que o Brasil tem papel decisivo nesse debate, por ter sido o principal destino de africanos escravizados e por ainda conviver com desigualdades que são resultado direto desse processo.

Para Rosa Negra, o momento exige posicionamento firme do Estado brasileiro. “Não se trata apenas de reconhecer o passado, mas de assumir responsabilidades. O Brasil tem uma dívida histórica com a população negra e precisa se posicionar diante desse debate internacional”, afirmou.