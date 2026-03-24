Semma receba mais de 10 mil mudas em parceria com a Sedam

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 08h29

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou, nesta segunda-feira, 23 de março, a assinatura de um termo de parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e também recebeu mais de 10 mil mudas que serão destinadas a ações ambientais no município.

As mudas serão utilizadas em projetos de reflorestamento urbano e rural, recuperação de áreas degradadas, arborização de espaços públicos e doação à população por meio do Horto Municipal.

A iniciativa representa um importante reforço para as políticas ambientais desenvolvidas em Pimenta Bueno, ampliando as ações de preservação, recuperação e valorização das áreas verdes, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reafirma seu compromisso em dar a destinação correta a essas mudas, promovendo o envolvimento da comunidade, das escolas e dos produtores rurais nessa grande missão de cuidar do meio ambiente.

A SEMMA também agradece à SEDAM pela importante parceria e pela confiança no trabalho realizado pelo município. Quando Estado e Município caminham juntos, os resultados aparecem de forma concreta, beneficiando toda a sociedade.

A Administração Municipal segue firme, trabalhando com responsabilidade, compromisso e visão de futuro, porque cuidar do meio ambiente hoje é garantir um amanhã melhor para todos.