Semed convoca candidatos para segunda etapa de entrevistas do concurso de professores

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 08h29

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou, na última semana, a segunda chamada para a etapa de entrevistas técnicas e comportamentais do concurso público destinado ao provimento de vagas efetivas para o cargo de Professor Nível III da rede municipal de ensino. A convocação integra o cronograma do Edital nº 002/2025/SEMED e foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de março de 2026.

A nova convocação se dá em razão do número significativo de candidatos que não compareceram à primeira etapa de entrevistas, sendo necessária a realização de mais uma chamada para garantir a continuidade do certame e possibilitar a participação de outros classificados.

Os candidatos convocados deverão encaminhar o Plano de Aula, documento obrigatório para a avaliação, por meio do portal de inscrição do candidato, no período de 9 de março de 2026, às 8h, até 12 de março de 2026, às 17h (horário de Rondônia). A elaboração do documento deve seguir as orientações estabelecidas no edital e na Portaria Semed nº 15/2024, que define as referências pedagógicas adotadas pelo município.

As entrevistas técnicas e comportamentais ocorrerão entre os dias 13 e 23 de março de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4134, no bairro Jardim América. Durante essa etapa, os candidatos serão avaliados quanto ao planejamento didático, domínio de conteúdo, aspectos pedagógicos e competências comportamentais relacionadas à atuação docente na rede municipal.

A divulgação das notas da entrevista técnica e comportamental, juntamente com a avaliação de títulos, está prevista para o dia 25 de março de 2026. O resultado final do concurso e a homologação do certame devem ocorrer no dia 2 de abril. A Comissão Organizadora orienta que os candidatos acompanhem os canais oficiais da Prefeitura de Vilhena para obter informações atualizadas sobre o andamento do processo seletivo.