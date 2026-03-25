Semas abre inscrições para concurso “Transforme Seu Imposto em Esperança” 2026

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 08h31

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) lançou, neste mês de março, a edição 2026 do concurso de premiação do programa “Transforme Seu Imposto em Esperança”. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected].

A ação integra o projeto Declare Seu Amor, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), e tem como objetivo incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescentes (Fumucrad) e ao Fundo Municipal de Apoio à Política dos Direitos do Idoso (Fumapi).

O secretário de assistência social, Nilcemar Dias, destacou que a destinação ao Fumucrad e ao Fumapi não representa nenhum custo adicional ao contribuinte. O valor já faz parte do Imposto de Renda devido à Receita Federal e, no momento da declaração, a pessoa pode optar por direcionar uma parcela desse imposto para os fundos municipais, em vez de deixar que o recurso seja integralmente destinado à União.

Quem participa da ação pode receber prêmios em dinheiro. Ao todo, serão distribuídos R$ 15 mil em prêmios, sendo R$ 5 mil para cada uma das três categorias: Intermediador (Quantidade de Declarantes), destinada a contadores, escritórios de contabilidade e profissionais autônomos que intermediarem o maior número de contribuintes; Intermediador (Valor de Direcionamento), voltada aos que alcançarem o maior volume de recursos destinados aos fundos; e Contribuinte, direcionada à pessoa física que realizar a maior destinação do imposto devido.

As inscrições seguem até o dia 22 de junho. Para participar, é necessário enviar um único arquivo no e-mail, nos formatos PDF, JPG ou PNG, contendo nome completo, categoria de inscrição, dados de contato e as comprovações exigidas no edital.

O resultado final será homologado no dia 07 de julho, e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 10 de julho.

O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do município ou através do link: https://vilhena.xyz/diario-oficial/diarios_publicado/Abrir_Seguro//2026/03-mar%C3%A7o/DOV%20N%204430%20-%2016.03.2026.pdf