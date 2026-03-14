Rua Osvaldo Cruz terá fluxo modificado; medida visa garantir a segurança de estudantes

Por Assessoria

Publicada em 14/03/2026 às 09h02

A Prefeitura de Jaru comunica que, a partir desta sexta-feira (13), a rua Osvaldo Cruz, que dá acesso à escola municipal Beatriz Mireya, no Setor 04, passará por uma alteração no trânsito dos veículos, funcionando em mão única sentido avenida Dom Pedro.

A modificação foi feita para que os alunos que utilizam os ônibus escolares embarquem e desembarquem de forma mais segura, diretamente na calçada da escola. Antes da alteração, os estudantes precisavam atravessar a rua, ficando mais suscetíveis a acidentes.