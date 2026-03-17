Procon em Espigão do Oeste orienta e abre canal para mediar e resolver dúvidas da população

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 09h16

Seu direito importa. Sua voz será ouvida. Você já se sentiu pequeno diante de um problema de consumo? Já teve a sensação de que ninguém ia te ajudar? A gente entende, e é por isso que estamos aqui.

No PROCON Espigão D'Oeste, a gente não só resolve conflitos. A gente acolhe histórias. Cada denúncia, cada reclamação, cada dúvida é uma pessoa que a gente conhece, que a gente respeita, que a gente quer ver bem.

Seja pra orientar sobre seus direitos, mediar uma situação difícil, consultar seu nome no Serasa ou simplesmente ouvir o que você tem a dizer, nossas portas estão abertas.

"A gente cuida de quem cuida da cidade."

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