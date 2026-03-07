PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade provoca chuvas em áreas da Região Norte neste sábado (7)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 07/03/2026 às 08h00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo instável na Região Norte neste sábado (7).

Acre, Rondônia e Tocantins devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia em diversas áreas dos estados.

No Amazonas, a chuva tende a ser mais intensa em municípios do sudoeste amazonense, como São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte e Itamarati.

Em Roraima, a previsão é de muitas nuvens ao longo do dia, sem grandes acumulados de chuva.

Já no Amapá, cidades da região central e leste do estado, como Mazagão, Tartarugalzinho e Ferreira Gomes, podem registrar fortes precipitações.

No Pará, há possibilidade de chuva em municípios do Marajó e do sudoeste paraense, desde Anajás e Gurupá até São Félix do Xingu e Cumaru do Norte.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).