PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade provoca chuvas em áreas da Região Norte neste sábado (7)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo instável na Região Norte neste sábado (7).
Acre, Rondônia e Tocantins devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia em diversas áreas dos estados.
No Amazonas, a chuva tende a ser mais intensa em municípios do sudoeste amazonense, como São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte e Itamarati.
Em Roraima, a previsão é de muitas nuvens ao longo do dia, sem grandes acumulados de chuva.
Já no Amapá, cidades da região central e leste do estado, como Mazagão, Tartarugalzinho e Ferreira Gomes, podem registrar fortes precipitações.
No Pará, há possibilidade de chuva em municípios do Marajó e do sudoeste paraense, desde Anajás e Gurupá até São Félix do Xingu e Cumaru do Norte.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
