Investimento fortalece a estrutura de trabalho da Polícia Penal e das unidades prisionais em Rondônia

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 10/03/2026 às 08h21

A entrega de equipamentos e materiais destinados às unidades prisionais, à Polícia Penal e aos setores administrativos e de saúde da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi realizada nesta segunda-feira (9), no Centro de Treinamento da Polícia Penal Thiago Alfaia dos Santos, em Porto Velho. A iniciativa do governo de Rondônia integra um pacote de investimentos de R$ 4.618.464,18, voltado ao fortalecimento da estrutura de trabalho dos servidores e à modernização do sistema prisional do estado.

O objetivo da ação é aprimorar as condições de atuação dos profissionais que trabalham no sistema prisional e ampliar a capacidade operacional das unidades. A iniciativa foi coordenada pela Sejus, com apoio da Diretoria Administrativa da Polícia Penal (DAPP) e recursos do Fundo Penitenciário (Fupen), garantindo melhorias tanto para a área operacional quanto para os setores administrativos e de saúde da pasta.

Entre os itens entregues estão coturnos destinados aos policiais penais, camisas polo para servidores administrativos e profissionais de saúde, além de bebedouros, climatizadores, geladeiras, drones, instrumentos de menor potencial ofensivo e computadores. Os equipamentos contribuem para fortalecer as atividades institucionais e oferecer melhores condições de trabalho nas unidades prisionais do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que os investimentos refletem o compromisso da gestão em fortalecer o sistema prisional e valorizar os profissionais que atuam na área. “O governo do estado tem trabalhado para garantir melhores condições de trabalho aos servidores e fortalecer a segurança pública. Investir em estrutura, tecnologia e equipamentos significa dar suporte a quem está na linha de frente e contribuir para um sistema prisional mais eficiente e seguro para toda a população”, ressaltou.

PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Segundo a diretora administrativa da Polícia Penal de Rondônia, Luana Cristina Souza Hermínia, a entrega representa o resultado de um processo de planejamento e organização para garantir melhorias estruturais no sistema.

“É uma satisfação estarmos aqui realizando essa entrega. Muitos desses processos exigiram planejamento, responsabilidade e dedicação de toda a equipe. Hoje celebramos um momento importante, pois cada equipamento entregue representa melhores condições de trabalho para os servidores e mais estrutura para as unidades prisionais em todo o estado”, afirmou.

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, a entrega dos equipamentos contribui diretamente para a valorização dos profissionais e para o fortalecimento da atuação institucional. “Cada equipamento entregue tem um propósito: melhorar as condições de trabalho e fortalecer o sistema prisional. Estamos falando de tecnologia, equipamentos operacionais e estrutura que impactam diretamente o dia a dia dos servidores. Quando investimos em organização, equipamentos e estrutura, também fortalecemos a imagem da instituição e garantimos mais eficiência no serviço prestado à sociedade”, ressaltou.