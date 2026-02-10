SINTERO participa de solenidade de abertura das aulas da rede estadual 2026 em Porto Velho

Publicada em 10/02/2026 às 14h16
Nesta segunda-feira (9), a rede estadual de ensino de Rondônia iniciou o ano letivo de 2026 com uma solenidade na Escola Estadual Professora Flora Calheiros Cotrin, em Porto Velho. O evento reuniu secretários do Governo do Estado, profissionais da educação, estudantes e membros da comunidade para marcar o retorno às aulas após o recesso.
O SINTERO esteve representado por membros da diretoria executiva e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), garantindo o acompanhamento das pautas e iniciativas que impactam diretamente a categoria e a rotina escolar.
Com o início das atividades, o o SINTERO reforça seu compromisso em apoiar os trabalhadores e trabalhadoras da educação, lutar por melhorias, contribuir para o bom funcionamento das escolas e defender os interesses da categoria ao longo de todo o ano letivo.
